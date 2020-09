¿Qué dijo AMLO sobre las recientes marchas feministas en México?

Tras las marchas feministas de este lunes en el marco del Día de Acción Global por el aborto legal y seguro, en su conferencia mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a las manifestaciones de mujeres.

El presidente señaló que se debe respetar la libre manifestación de las ideas y garantizar el derecho que se tiene a las luchas por causas justas, además que llamó a no caer en provocaciones ni violencia.

Asimismo, el presidente se refirió a Beatriz Gasca, a quien la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló se financiar al grupo de mujeres que tienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el Centro Histórico.

En la mañanera, el presidente se refirió a los actos de las feministas de los últimos días. Aquí algunas frases de López Obrador sobre el movimiento:

-"Lo que ha habido son actos de provocación, violencia. Ha actuado con mucha responsabilidad, con mucha prudencia, el Gobierno de la Ciudad de México y nuestro exhorto a que se mantengan los derechos a la libre manifestación de manera pacífica, sin violencia (...) No se puede enfrentar la violencia con la violencia".

-"Estamos llevando a cabo una transformación, entonces se enrarece mucho el ambiente porque se mezclan demandas justas con intereses de grupos".

-"Ayer Claudia Sheinbaum dio a conocer de una infiltración, que eso siempre ha existido también en los movimientos, de gente que está interesada en perjudicarnos.

¿Por qué? Porque están en contra de los cambios, porque quieren mantener los privilegios, porque quieren seguir robando".

-"Todos los días estoy atendiendo, estamos atendiendo el problema de agresiones a mujeres, feminicidios, es una prioridad".

-"No", respondió el presidente al ser cuestionado si tienen pruebas de infiltrados en las manifestaciones. "Se victimizan, eso es lo que quieren, señalarnos como autoritarios, y no, no somos iguales".

-"No tienen ni siquiera por qué encapucharse, no somos represores. Nosotros somos humanistas. Sus familiares, si se dan cuenta, si saben lo que están haciendo, estoy seguro, no lo ven bien y claro que la gente no lo ve bien".

-Sobre la toma de la CNDH, dijo: "Las que estuvieron ahí primero, se salieron, porque llegaron otras mujeres. Incluso hombres y el informe que tengo es que en la casa, que está tomada, metieron alcohol y hubo inconformidades por eso. Por eso hubo una escisión y ahí es donde llegaba la señora esta (Beatriz Gasca) que mencionó ayer Claudia (Sheinbaum) a entregar los apoyos y hacer activismo".

-"No hay mucha transparencia, pero de todas maneras van a tener garantizadas sus libertades".

-"Escuchamos lo que ellas están demandando".

-"En el caso de Claudia (Sheinbaum), muy bien, por no caer en la provocación. Muy bien por la gente que ayuda, que apoya. Esto no significa estar en contra del movimiento feminista, es no aceptar la violencia".