'Primero los compraron', responde Paulo Coelho a quema de sus libros

Los videos de personas que queman los libros del autor de El Alquimista, publicado en 1988 y del que se han vendido más de 150 millones de copias en 70 idiomas, proliferaron en los últimos días entre los seguidores del líder de la ultraderecha brasileña.

En casi todos, se acusa a Coelho de "comunista", "socialista" y "antipatriota", se le pide que vaya a vivir "a Cuba o Venezuela", y se condena su crítica postura frente a las políticas de Bolsonaro, en particular respecto al medio ambiente y la Amazonía, denunciadas por ecologistas y que preocupan a otros países y empresas globales.

En respuesta a uno de esos videos, en los que sus libros arden, y a comentarios en los que se insinúa que los seguidores de Bolsonaro lo empobrecerán, Coelho usó la ironía: "Primero compraron, después quemaron", escribió en su perfil en Twitter.

También comentó el pequeño bigote usado por una de las personas que lanzaba sus libros al fuego. "Y el bigotito en la cara no deja esconder el origen de la idea", indicó.

Para dejar más claro su mensaje, apuntó: "La quema de libros se refiere a la destrucción ritual por fuego, y generalmente proviene de una oposición cultural, religiosa o política a los materiales en cuestión. La quema de libros por parte del régimen nazi el 10 de mayo de 1933 es la más famosa de la historia".

Book burning refers to the ritual destruction by fire of books, , and usually proceeds from a cultural, religious, or political opposition to the materials in question.



The burning of books by the Nazi regime on May 10 , 1933 (below)(, is the most famous in history. pic.twitter.com/FGgyVfIvIr