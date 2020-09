VIRAL: Termina colgado en lo alto de una palma al cortar su copa

El clip que acumula más de 6 millones de reproducciones en redes sociales, muestra al sujeto en lo alto de la palmera mientras utiliza la cierra para cortar las hojas de ésta. Sin embargo al hacerlo, queda balanceándose en el tronco de la planta a varios metros de altura.

"Ay, Dios Santo", se escucha decir a las personas que graban mientras observan como el hombre termina suspendido en el aire sujetando únicamente el tronco de la palmera el cual se balancea gracias al peso del sujeto.

Se presume que las imágenes fueron registradas al sureste de los Estados Unidos.

So that’s how they cut tall Palm trees? Wtf?! pic.twitter.com/tQbXBGxMXj