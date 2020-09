Hombre ‘se pone en venta’ a través de Facebook

El británico Alan Clayton, de 30 años, decidió buscar novia a través de Facebook ‘poniéndose en venta’ en el sitio web, luego de no encontrar pareja por la vía de las aplicaciones de citas.

Tras 11 años soltero y también ver que sus amigos se casaban y sentaban cabeza, Clayton ideó una forma de ‘promoverse’ en internet en busca de pareja.

Su mensaje en Facebook Marketplace lee: “Hola, señoras. Soy Alan. Tengo 30 años. Estoy buscando una dama encantadora con la que hablar, tal vez más, ya que tengo algunas bodas a las que ir y no quiero ir solo. Jajaja Intenté sitios de citas y no tuve suerte, así que pensé en intentarlo aquí. Lol”.

"Probé aplicaciones convencionales como Tinder y Plenty of Fish, pero no sucedió nada, así que me inscribí en e-Harmony. Me hicieron muchas preguntas y de repente pensé: ¿por qué no me publicito en línea en una página de anuncios de ofertas?", cuenta Alan respecto a su plan, cita el sitio Yahoo Life.

"Como resultado, he estado en una cita hasta ahora, pero desafortunadamente no funcionó, así que todavía estoy en el mercado y todavía es relativamente temprano", añade el joven, quien confía en que encontrará a la persona correcta. Y aunque su publicación se ha compartido ampliamente, prefiere mantener sus citas locales.

“Espero una mujer que comparta algunos de mis intereses, pero no soy tan quisquilloso siempre que sea divertido estar con ella”, dice él.