Las palabras tienen palabra

Usted se sabe esta canción: Ojalá que te vaya bonito ojalá que se acaben tus penas que te digan que yo ya no existo y conozcas personas más buenas… Así dice una canción de José Alfredo, un lamento de desilusión como ésos que a él tanto le gustaba expresar.

Está muy bien como canción, tanto que hasta le perdonamos la falta de concordancia, porque “bonito” es un adjetivo calificativo y ahí lo que se necesita es un adverbio de modo: “Ojalá que te vaya bien…” o que te vaya mal o regular o excelentemente, pero no “bonito” que ahí no cabe, porque no se trata de calificar a persona alguna. Eso sería, en todo caso, al final de la canción, cuando profundamente preocupado por las tarifas que nos endilga la Comisión Federal de Electricidad, reclama a la mujer: ¡cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a pagarlas!

En todo caso, no la está calificando de “bonita” sino de derrochadora o de desperdiciada. Y bueno, ya sé que así no dice la canción, no se preocupe. Lo que sí le digo es que esta falta de concordancia es muy común, pero no por eso deja de ser un error y se debe señalar, porque debe uno sacarle la vuelta cuando aparezca en nuestra conversación. “Mi casa está bien lejos”. Eso quiere decir que para llegar a esa casa hay que recorrer una gran distancia. Pero si fuera correcto decirlo así, entonces tal vez también podríamos decir: “Mi casa está mal lejos” queriendo decir que está cerca. Pero por ahí no va la cosa.

El pecado es usar el adverbio de modo “bien” en lugar del adverbio de cantidad “muy”. Lo correcto sería: “Mi casa está muy lejos”, y en caso contrario, no es problema decir que: “Mi casa está un poco lejos” o “mi casa no está muy lejos”, todo según el grado de lejanía que queramos darle a la frase.

Lo que sí hay que dejar “muy” claro —no “bien” claro— es que el “bien” no debe ir en lugar del “muy” porque así llegamos incluso a contradicciones, tales como aquella de que “la tarea te quedó bien mal”, y eso es como para preguntar: “Por fin, ¿me quedó bien o me quedó mal?” Mientras que, si nos dicen que “la tarea quedó muy mal”, no habrá duda qué aclarar.

Escucho ahora a muchos jóvenes que, cuando quieren decir “muchísimo”, dicen “demasiado” y no entienden que así expresan algo muy diferente de lo que quieren decir. Demasiado es algo que está “de más”, que es como no debería de ser, que ya rebasó los límites de lo positivo e invadió terrenos de lo negativo.

Así que cuando dicen “te agradezco demasiado”, en lugar de decir que agradecen muchísimo, están dando a entender que se excedieron en el agradecimiento y que no deberían haber hecho eso.

