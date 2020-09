Voz de Palco

Pareciera que sin Santos, no tendríamos tema que tocar.

Afortunadamente, hoy podemos hablar del deporte en su máxima expresión; además de la Liga MX, la amplia baraja nos ofrece platillos en su mejor momento, a pesar de la aún existente contingencia sanitaria.

Los playoffs de Grandes Ligas, por comenzar. Con unos Dodgers que “amenazan” nuevamente con estar en la Serie Mundial, aunque al final el resultado ya lo sabemos todos. Esperemos que si llegan, lo hagan para coronarse, en honor al “Toro”, sus leyendas y múltiples aficionados en nuestro país. La NBA también está ya en fase de definición, platillazo sobre la ardiente duela entre Lakers y el Heat. A disfrutar cada encuentro como si fuera el último, nunca se sabe.

Y en la NFL, las emociones apenas comienzan. Tras una semana de lesiones de jugadores clave en sus equipos, vivimos encuentros emocionantes en la Semana 3.

Mientras dos pesos pesados del emparrillado como Brees y Rodgers se daban con todo lo que tenían a su alcance, en el desolado Azteca se firmaba un cero a cero en uno de esos llamados “clásicos” que ni nos afectan ni nos benefician a quienes somos ajenos a equipos tan “lejanos”. ¿Para que sufrir con espectáculos empobrecidos cuando al mismo alcance tenemos las hazañas de hombres como Alvin Kamara o Aaron Jones?

Cuando no es uno, es otro, atletas que además de demostrar su impresionante físico y habilidades, “regalan” decenas de puntos a quienes los utilizan en el cada vez más popular #FantasyNFL (este año le entré con 5 equipos, de los cuales no se hace uno, pero ¡ah cómo es divertido!). Miami ya ganó. Patriots sobrevive sin Brady, Brady lo hace sin ‘Pats’… sus aficionados, ahí siguen, con ambos. Steelers, por fin pueden volver a presumir a Roethlisberger. Cowboys, sufriendo, como siempre. Seattle promete. Kansas, a consolidarse. San Francisco, con todo y el hospital que lleva a cuestas, y los domingos han cobrado sentido otra vez.

Así es este mundo mágico, mientras en la liga local tenemos un Mazatlán contra Bravos o Tijuana en pausa por un ataque masivo de coronavirus. Equipos que cambian de colores, equipos que cambian de dueños, equipos que igual siguen hundidos. Jugadores que duran más tirados en el campo que con el balón en los pies. Estadios vacíos. Que mañana la Selección enfrenta a Guatemala, ¡Dios nos libre! No faltará quien prenda el carbón para semejante bodrio.

Aunque prender el carbón nunca está de más, pero de eso a que veamos algo interesante en la pantalla, lo dudo. ¿A quién puede servirle un encuentro de esos, al que ni siquiera podrán venir los “europeos”? Pensaríamos que a los “jóvenes” nativos del país que buscan una oportunidad en el Tricolor, pero antes de eso, los medios nacionales ponen a no nacidos en México. Hasta Funes Mori levantó la mano. No me desagrada que el argentino esté en el eje de ataque del mayor representativo del futbol nacional, pero que primero se deje su color natural de cabello, que ahorita que Rayados no anda bien, nada más brilla por eso.

Y es que hemos visto cada cuatro años, ‘since 1994’, que ni extranjeros ni los veteranos que nada más van a un Mundial a recibir homenaje, ni tristemente las nuevas “joyas” del futbol mexicano, han podido revertir la “maldición de los octavos”; es hasta ahí y nada más, sin importar si se pasa por encima de campeones mundiales o si Italia pide la hora ante México para calificar, la historia se repite. Y mientras, que los directivos se hinchen de billetes, que son los únicos que siempre ganan.

En este panorama, termina el mes patrio, sin “niños héroes”, sin grandes triunfos, sin vacuna para el covid, sin gente en la tribuna y sí, con un futbol pobre en la cancha, atestado de anuncios publicitarios en televisión. Qué triste “deveras”, querido diario, pero es lo que hay y en algo tenemos que entretenernos, ¿qué no? Total, que aún sin jugar, Santos no se movió mucho de donde estaba en la tabla, porque así es este país y esta liga, en donde nunca pasa nada. Nos seguimos leyendo en: @Foko_54 y @Champs_MX.