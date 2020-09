Continúa investigación sobre el caso Alondra en Saltillo

Luego de que se realizara la audiencia inicial en contra de José "NN" por el feminicidio de Alondra "NN", trascendió que ya sin vida, la víctima habría recibido heridas punzocortantes de gran profundidad en el rostro y cuello.

El domingo se dio a conocer que un hombre identificado como José fue detenido por el feminicidio de Alondra de 20 años de edad, quien fue localizada muerta, dentro de una bolsa, en un domicilio de la colonia La Madrid de Saltillo. El detenido fue ingresado al penal varonil de dicho municipio.

Por lo anterior, a las 15:00 horas de ayer se realizó la audiencia inicial bajo la causa 1766/2020 en el Centro de Justicia Penal de Saltillo, donde a José se le imputaron los delitos de feminicidio y ocultamiento de cadáver.

A la audiencia acudieron familiares y los padres de la víctima, así como medios de comunicación, mientras que por el lado del imputado, acudió solo su padre en calidad de testigo, quien rectificó que el pasado fin de semana habría dado permiso a agentes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) para la identificación del cuerpo en su domicilio; no obstante, no se le realizaron más cuestionamientos por el momento.

Fue durante la lectura de carpeta que el agente del Ministerio Público de la FGEC le leyó los cargos a José y reveló que éste mantenía una relación de confianza con la víctima desde hace seis meses, tiempo que Alondra trabajó para la familia realizando labores de limpieza.

Informó que los hechos habría ocurrido el pasado lunes 21 de septiembre entre las 18:50 y 22:00 horas en un domicilio de la calle Federico García Lorca marcado con el número 1280 de la colonia La Madrid, en Saltillo.

Se dio a conocer que Alondra falleció luego de que fuera asfixiada por un objeto constrictor. También se informó que ya muerta, José habría inferido varias heridas incisivas a Alondra en el cráneo, maños, orejas, mandíbula y una de mucho mayor profundidad en el cuello. Después, el cuerpo fue puesto en dos bolsas de plástico y oculto en un baño con varias cobijas.

Pese a que al imputado se le dio su oportunidad de declarar, se reservó su derecho.

Fue después de media hora de exposición de motivos por parte de la FGEC, que la juez de Control, Griselda Elizalde Castellanos, autorizó la imputación por los delitos mencionados y otorgó la extensión de la medida cautelar de la prisión preventiva.

La defensa del imputado, de nombre Carlos García, no solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que fueron determinadas 72 horas para que se lleve a cabo la audiencia de vinculación. La audiencia se realizará mañana miércoles a las 11:00 en el Centro Penal.

Por su parte, el agente del Ministerio Público de la FGEC, dio lectura a 16 pruebas que serán presentadas en la próxima audiencia para lograr la vinculación.

Por último la defensa solicitó a la juez protección para la familia de José, quien aseguró que en los últimos días ha recibido amenazas tanto en redes sociales como en el lugar donde viven.

Fue ayer por la mañana que el fiscal general, Gerardo Márquez, informó el ingreso al penal de José, al mismo tiempo que reveló que fue gracias a un reporte emitido el pasado sábado que se localizó el cuerpo de Alondra.

Explicó se reportó la presencia de fuertes olores fétidos provenientes del domicilio, por lo que después de catear el lugar, localizaron su cuerpo.

Por último informó que en lo que va del año suman 18 feminicidios judicializados en Coahuila, de los cuales por lo menos en dos, resta dar con los probables responsables.

Por su parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, reconoció los reclamos sociales y de familiares de víctimas de feminicidio, mismos que se han manifestado en Palacio de Gobierno y en otros puntos de la entidad tras el feminicidio de Alondra "NN".

Riquelme afirmó que esas demandas deben motivar a las autoridades, pero también a la sociedad como tal, a realizar una reflexión sobre los valores que se tienen actualmente en las familias, de forma que en adelante se puedan evitar más crímenes como el ocurrido contra Alondra u otros más que se han registrado recientemente en todo México.

"En primer término lamento la muerte de una joven en Coahuila, nosotros hemos buscado siempre evitar ese tipo de incidentes, este tipo de actos nos mueven a la reflexión como sociedad y nos obligan a seguir estableciendo las medidas necesarias para evitar este tipo de incidentes, respeto a la manifestación como tal, creo que la indignación ciudadana no nada más tiene que ver con los hechos ocurridos, sino ya con temas que se han movido a nivel nacional y que el caso de 'Alondra' no escapa de esta irritación ciudadana".

Reiteró que el caso ya cuenta con avances claros gracias a la detención de presunto responsable del feminicidio, mismo que ya se encuentra a la espera de conocer su situación legal y que se pueda avanzar en el debido proceso, advirtió que se pedirá que el caso no salga de la clasificación de feminicidio y que además se aplique la pena máxima contra el responsable.

"En el caso de Coahuila hemos buscado dar satisfacción en materia de seguridad en todos los sentidos, como tal habremos de fortalecer nuestras instituciones que tienen que ver con la garantía de los derechos de las mujeres y con la vida de las mismas y habremos de incrementar nuestros esfuerzos para evitar que esto vuelva a suceder en Coahuila, no hay justificación de la muerte de una joven, no hay palabras para poder describir lo que pasó y lo que pasa en México y no ha escapado nuestra entidad de este tipo de crímenes y creo que no debemos, ni como sociedad, ni como autoridad, buscar ninguna justificación, tenemos que trabajar juntos y unidos para que esto no vuelva a ocurrir".