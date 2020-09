Eliminar fideicomisos afectará estudio del virus

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados discutirá este martes la iniciativa que plantea la extinción de 44 fideicomisos, incluidos Fidecine y 32 relacionados con ciencia y tecnología, entre ellos, los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico a cargo de 26 Centros Públicos de Investigación.

También los fondos de fomento para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional y el de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Cinvestav.

En el caso del Cinvestav, explica la investigadora Alma Maldonado, se estaría afectando el trabajo de 120 investigadores y 60 proyectos relacionados con COVID-19: "Parece una contradicción enorme por la situación actual y por el discurso del gobierno frente a la pandemia".

Además, el Cinvestav quedaría imposibilitado para atender compromisos con instituciones científicas extranjeras, como el que se tiene con el Consiglio Nazionalle delle Ricerche de Italia y el que estaba próximo a ser elaborado con los Institutos Max Planck de Alemania.

De aprobarse la iniciativa, se derogarían los artículos del 23 al 28 de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, con lo que "se quitan todas las trabas posibles para disponer de los fideicomisos y sus respectivos fondos. Es una situación delicada".

Este lunes, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a sus 100 compromisos y habló del 37: "Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia".

Dijo que ese compromiso "no le gustó nada a los intelectuales orgánicos o pseudocientíficos que cobraban por todos lados. Claro que estamos a favor de la ciencia y de la cultura, no estamos a favor de los privilegios y de la corrupción, que no se confunda nadie".

El presidente aseguró que al cancelar los fideicomisos, calculan obtener alrededor de 50 mil millones de pesos que "se manejaban sin control".

Sin embargo, Alma Maldonado señala que el dinero de los fideicomisos "no necesariamente son recursos públicos, pues muchos provienen de entidades privadas u organismos internacionales. Todos los fideicomisos de ciencia están sujetos a auditorías. La comunidad científica ha pedido que si se han encontrado irregularidades, que se presente la denuncia, ¿por qué no ha sido presentada una denuncia formal?".