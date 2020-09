Espera López Obrador recoger 50 mil mdp en fideicomisos

Al reconocer que es uno de los cinco, de los 100 compromisos, que le falta por cumplir, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) calcula recoger alrededor de 50 mil millones de pesos en fideicomisos.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que está a favor de la ciencia y de la cultura, pero no de los privilegios y de la corrupción que, señaló, había en los fideicomisos de estas áreas. "Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia.

"Esto no les gustó nada a los intelectuales orgánicos o seudocientíficos que cobraban por todos lados, claro que estamos a favor de la ciencia, que estamos a favor de la cultura (pero) no estamos a favor de los privilegios y de la corrupción, que no se confunda nadie.

"Por eso está en proceso porque todavía está por aprobarse la cancelación de los fideicomisos. ¿Cuánto vamos a obtener? La Secretaría de Hacienda va a recoger, calculamos, que como 50 mil millones de pesos que se manejaban sin control, al margen", señaló el presidente López Obrador.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que los otros cuatro compromisos que le falta por cumplir son el que se transfiera a las comunidades mineras el impuesto que se cobra a las empresas por la extracción del mineral, y el de descentralizar el gobierno federal, por lo que las secretarías tienen que ser reubicadas en distintos estados de la República.

Y los otros dos compromisos pendientes, detalló el presidente López Obrador, es que se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa e impulsar el desarrollo de fuentes de energía alternativas renovables, como la eólica, la solar, la geotérmica y la mareomotriz.