Hombre podría ir a la cárcel por una reseña negativa a un hotel

Wesley Barnes afirmó en su reseña que el personal del Sea View Resort fue "poco amistoso" y que "actuaba como si no quisieran a nadie aquí". En respuesta, el hotel afirma que el hombre hizo éste y varios comentarios difamatorios más durante varias semanas, dañando la reputación del establecimiento.

Según la agencia de noticias AFP, el dueño del complejo presentó la denuncia alegando "críticas injustas" de parte de Barnes en el sitio web. El hotel dijo en un comunicado: “[El cliente] dejó historias inventadas en sus reseñas en TripAdvisor y Google, que incluían connotaciones xenófobas, acusaciones de esclavitud e incluso comentarios que podían engañar a los lectores para asociar nuestra propiedad con el coronavirus", cuyos comentarios habrían tenido "obvias intenciones difamatorias".

Barnes fue arrestado y pasó dos noches en prisión, hasta que fue liberado tras pagar una fianza. Debido a las estrictas leyes de difamación de Tailandia, el acusado podría ir hasta dos años a prisión si se le encuentra culpable.

Thailand’s defamation laws are very severe, in particular when it comes to online content. A couple of weeks ago, a friend of a friend was arrested at his school for posting a one star review on Google maps about a resort he visited on Koh Chang. Yes, you heard right [THREAD] pic.twitter.com/18YDRoWit1