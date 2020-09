Para Empezar

En todo deporte de conjunto se dan las rivalidades especiales. Enfrentamientos que no son uno más. A nivel mundial Yankees contra Boston, Barcelona-Real Madrid, Boca Juniors-River Plate, Acereros de Pittsburgh contra los Vaqueros de Dallas. En nuestro futbol el clásico es América contra Chivas y párele de contar, más allá de que fue un invento (gran invento) de la televisión, la fórmula funcionó, enconó aficiones y hoy por hoy es el que tenemos.

Nuestro clásico nacional muy apenas logra un interés general en nuestro país y cada vez más en los Estados Unidos por el éxodo de nuestros paisanos al norte en busca de mejores oportunidades. Nuestro clásico no es de exportación y en Europa nadie sabe que existe, duele pero es la verdad.

Si el América contra el Guadalajara es prácticamente exclusivo y muy apenas de consumo nacional, imagínese usted lo que sucede con el llamado “Clásico del Norte” o con el “Clásico Joven”, pues nada o muy poco. Saben perfectamente las aficiones que aunque no son partidos como los demás, no son tampoco duelos que acaparen una atención fuera de serie salvo que se den en instancias definitivas como una final o en una liguilla.

Yo he estado viviendo en Monterrey en día de Derby y es impresionante como la ciudad se vuelca hacia el partido, no hay cerveza, hielo y menos carne para asar en ningún establecimiento. Los carros con banderas de Tigres o Rayados circulan desde un día antes por la noche y se empieza a respirar un ambiente sinceramente muy padre y muy futbolero, sin embargo, el fenómeno es a nivel local y punto. Por más pasional que se nos quiera convencer que es el Clásico Regiomontano, 100 metros después de los límites de Monterrey y su zona conurbada a nadie le importa, vuelve a doler pero es la verdad.

Tenemos una Liga y un futbol extraño, el escenario no se presta mucho para clásicos nuevos, no siempre ganan los mismos y aunque se lea extraño eso no ayuda a que nazcan nuevas rivalidades como en Alemania la de Dortmund contra Bayern Múnich. Dejemos de pelearnos pues por tener más clásicos. Disfrutemos y ya.