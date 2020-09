Consultorio Deportivo

Poco a poco los clubes deportivos, gimnasios y otros han reanudado actividades, es momento de reiniciar acciones para mejorar nuestra salud y nuestro aspecto y composición corporal, por lo que es recomendable practicarse un examen físico el cual debe incluir una antropometría, ya que es necesario saber cuál es nuestro punto de partida, para de ahí, a un futuro poder evaluar los avances y beneficios que ofrece la actividad física.

Por desgracia la mayoría de las personas omite este importante aspecto, y rara vez el lugar elegido para la práctica, gimnasio, club deportivo, etc., podrá ofrecer las facilidades o tener la capacidad para realizar este importante estudio, el cual brinda al entrenador y al deportista mismo una ayuda invaluable en la planificación de las cargas de trabajo y tiempos estimados para lograr los objetivos deseados.

La antropometría arrojará resultados precisos, que obviamente superan a los que tradicionalmente se siguen como relación peso y talla que se basan únicamente en una referencia estadística. Entre algunos de los métodos antropométricos conocidos se encuentran la medición de pliegues cutáneos (plicometría), el análisis corporal por impedancia bioeléctrica (BIA), la conductividad eléctrica corporal (TOBEC), por citar las que por sus características pueden ser aplicables, tomando en cuenta comparativamente el aspecto económico, riesgos y limitaciones, como puede ser el caso de estudios como la resonancia magnética, la absorciometría fotónica y la Dual por Rayos X, u otras que por limitaciones técnicas resulta complicada su aplicación, como por ejemplo el peso hidrostático.

En lo personal y desde hace años opto por la medición de pliegues cutáneos y dimensiones corporales (perímetros musculares, diámetros óseos y longitudes), así como por el análisis corporal por impedancia bioeléctrica, considerados como métodos no invasivos.

La medición y registro de las variables (peso, talla, pliegues cutáneos, etc.), deben realizarse conforme a las reglamentaciones de la ISAK (International Society for the Advancement of Kinathropometry), que tiene por objetivo estandarizar los métodos de medición, con la finalidad de aumentar la exactitud de las mediciones y poder generar comparaciones.

Es importante recordar y recalcar que la antropometría, el examen médico inicial y las evaluaciones periódicas subsecuentes, ofrecen elementos para la orientación de la actividad física y de un plan de alimentación adecuado, como parámetro para consecución de los objetivos deseados, lo que dará por consecuencia un mejor desempeño físico, así como una forma de vida más saludable. ¡Hasta la próxima!