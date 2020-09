Trabajan en solución a desabasto de agua en Gómez Palacio

Este fin de semana el personal del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) de Gómez Palacio realizó obras correspondientes al equipo de bombeo del pozo No. 33, por lo que pide paciencia a los usuarios ante la baja presión en algunas colonias.

Durante el sábado y el domingo, el organismo mandó pipas para abastecer a las colonias afectadas como El Campestre y Las Rosas.

Previamente, el Sideapa había informado de una redistribución del agua de los pozos No. 5 y No. 33 para lo cual es necesario hacer interconexiones y así llevar agua a Las Rosas y al Campestre que se surten con agua del pozo no. 6, el cual suele tener problemas por el agua turbia debido al terreno donde está ubicado.

Durante toda la mañana de ayer domingo, personal del Sideapa, junto con el departamento de Cultura del Agua, brindaron la atención necesaria a diversos ciudadanos que solicitaron el apoyo, respondiendo sus peticiones a través del WhatsApp 871-715-6969.

Una vez que concluyan las labores, se beneficiará a colonias como Héctor Mayagoitia, Sacramento, Armando del Castillo, El Consuelo, Flores Magón, Fraccionamiento San Patricio, 21 de Marzo, Las Rosas y El Campestre.

El director adjunto del Sideapa, Jesús Benítez Félix, informó que el objetivo es resolver el problema cuanto antes, razón por la cual esperan que para este lunes el cambio sea sustancial. También mencionó que estos pozos en los que trabajarán son de los más productivos.