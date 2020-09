Recuperan a la perrita 'Vochita'; agradecen apoyo de laguneros

La perrita "Vochita", quien fue adoptada por la agencia Volkswagen Autocentro Torreón, se perdió el día de ayer; sin embargo, ya fue recuperada.

Momentos de angustia vivió el empleado del lugar, Tomás Espino, quien cuida a la perrita de descendencia pitbull, luego de que el animalito se extraviara este sábado entre las 5:00 y 6:00 de la tarde.

Espino contó a El Siglo de Torreón cómo fue que se extravió "Vochita".

"Esto ocurrió este sábado entre las 5:00 y 6:00 de la tarde. Llegó la paquetería a la empresa y ya desde ese momento no la vi. Lo que se me hacía extraño es que otras veces la soltaba y se quedaba en la caseta echada, no se qué pasó", narró.

Tomás informó que estaba muy preocupado por "Vochita" ya que está delicada de salud, por lo que requiere de cuidados especiales.

"Le dio moquillo, tiene un tick, en ocasiones le dan como convulsiones por lo mismo y tengo que moverla para que reaccione", detalló.

Espino González externó que no pudo dormir de la angustia, pero a las 7:00 de la mañana de hoy domingo el panorama cambió ya que recibió un mensaje vía WhatsApp en donde le informaron que tenían resguardada a "Vochita".

"Una persona la vio por donde estaba Pikyu, la recogió y hoy me avisó que la tenía. Ya fui por ella y está sana y salva en la agencia. Quiero agradecer a toda la gente que ayudó a buscarla".