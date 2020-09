Fuera de Juego

No existe duda alguna sobre la grandeza que representan a nivel mundial dos instituciones como lo son Real Madrid y Barcelona, quienes protagonizan una de las rivalidades más grandes a nivel mundial y que cada año aumentan su número de seguidores.

Pese a que en su filosofía está la de odiar al codiciado rival que tienen enfrente, ambas escuadras comparten una similitud en cuanto a la toma de decisiones para dar salida a sus mejores jugadores.

La más reciente de estas “salidas por la puerta trasera” ha sido la protagonizada por Luis Suárez, que en medio de lágrimas se despidió de la entidad blaugrana donde militó por seis años para enrolarse en las filas del Atlético de Madrid.

“El Pistolero” se convirtió en leyenda del club como el tercer máximo anotador de su historia, pero eso no le valió a la directiva para darle un adiós digno de su nivel.

Muy similar, aunque no de tal magnitud, ha sido la salida de Gareth Bale rumbo al Tottenham, quien deja la “Casa Blanca” tras siete temporadas, cerrando así su ciclo como jugador merengue.

El galés no figura entre los históricos del Real Madrid, sin embargo, fue determinante en tres finales durante su estancia en el club madridista: en Mestalla ante Barcelona por la Copa del Rey; en Lisboa frente al Atlético de Madrid y en Kiev contra Liverpool, ambas por la Champions League.

Pero no es de sorprender que esto suceda en ambos clubes, si ha sido una recurrente cuando se trata de despedir a grandes jugadores que militaron en sus filas, como ha sido el caso de personajes como Raúl, Samuel Eto’o, Iker Casillas, Deco, Keylor Navas, Ronaldinho y hasta Cristiano Ronaldo, quienes no fueron homenajeados como se debía antes de partir de la Liga Española.

Pese a que Barcelona trata casi siempre de sacar una foto del jugador que parte del club, misma que la toma acompañada de todos los trofeos que éste haya ganado en su estancia, sigue siendo una forma muy seca para despedir a sus “héroes de mil batallas”.

Caso contrario pasa con el Real Madrid, que regularmente se carga a los históricos con ruedas de prensa donde los dejan solos ante las miles de preguntas y solamente les envía gracias a través de redes sociales.

No sorprende que suceda esto en clubes que se jactan de tener muchos valores, puesto que en un futbol como el que se vive en la actualidad, donde los jugadores cambian de equipo como lo hacen de calcetas, es muy raro ver casos de apego a los colores, sino pregúntenselo a Álvaro Morata, que vive en “sueños” cuando cambia de residencia, ahora de nuevo con la Juventus.

Por cierto, y antes que también lo olvidemos, esta “Operación Salida” en el Barcelona sin duda ha sido para demostrarle a Lionel Messi quien es el que manda en el vestidor blaugrana, algo que a Ronald Koeman podría pasarle factura.

A mí nadie me quita de la cabeza que Messi podría ser el “anticristo” blaugrana, algo así como su propio “Caballo de Troya”, puesto que podría bajar los decibeles y no pelear por nada este año en su club.

Y es que no imagino una hipotética situación similar en el Real Madrid, puesto que cuando Cristiano Ronaldo aseguró que se iba, la directiva blanca no le puso trabas y lo dejo marcharse. Lo que hubiera sido si Florentino Pérez se aferra a que el delantero termine contrato, miradas incómodas en el vestidor, no saludos en los entrenamientos, un burofax e incluso alguna entrevista para decir que se quedaba, pero con la mente en otro lado que no fuera Madrid.

En fin, creo que será una granada en la mano tener al que para muchos es “el mejor de la historia”, que al igual que Cristiano, quedaron a deber esta temporada, sino pregúntenle a la UEFA, que no los nominó por primera vez en una década.

¡Hasta la próxima!