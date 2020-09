La Columna de Rosell

Con quince partidos hoy domingo concluye la temporada nada regular del beisbol de las Grandes Ligas. Todos los partidos se jugarán pasaditas las dos de la tarde, es decir iniciaran a las dos con cinco, dos con siete, dos con diez y dos con quince, ¿Por qué? lo ignoro, pero el asunto principal es que todo parece indicar que esta temporada de sesenta juegos va a terminar siendo todo un éxito a pesar de los pesares. Admirable fue la manera de aun sin tener el apoyo de su público los peloteros tuvieron actuaciones memorables, jóvenes promesas e ilustres veteranos por igual estelarizaron una gran temporada, llena de emociones y sobre todo de beisbol del más alto nivel que solo la gran carpa puede proporcionar.

En la Liga Americana los Rays ganaron la este por primera vez en diez años y tienen el mejor récord del joven circuito, sacándole ventaja de seis juegos a los Yanquis y siete a los Azulejos que también están en postemporada ya sea por ser segundos o por wild card. Agradable sorpresa los Medias Blancas de Chicago que siguen peleando por el título divisional de la Central con Indios y Mellizos , también ya con su boleto a postemporada. En la Oeste, Moneyball baby, los Atléticos de Oakland ya aseguraron el banderín sacándole una ventaja de seis y medio a los ya también clasificados Astros de Houston.

En la Americana ya están los ocho calificados falta ver como irían acomodados, al momento faltando un día de temporada regular sería así: Tampa Bay (1) contra Toronto (8), Minnesota (2) Vs. Cleveland (7), Oakland (3) Vs. Houston (6) y Chicago (4)Vs.NuevaYork(5), a ganar dos de tres en casa de los mejores calificados la serie completa.

En la Nacional, los Dodgers de Los Ángeles no solo ganaron su división y su liga, sino que también fueron los mejores de las Grandes Ligas, fueron los únicos en llegar y sobrepasar la marca de las cuarenta victorias para un sobresaliente promedio de .707. Son los favoritos para ganar la Serie Mundial, ya hace 28 años que no lo hacen, en 1988 vencieron a Oakland en cinco juegos, siendo como siempre recordado el cuadrangular de un casi lisiado Kirk Gibson sobre Dennis Eckersley en el primer juego. Los Padres de San Diego están dando la cara a una abandonada ciudad que se quedó sin NFL y no tiene equipo de NBA, los Padres están dentro y cuentan con ese chavillo fenomenal llamado Fernando Tatis Jr, en su segunda temporada este escuincle de 21 años ha sido una fuerza imparable y será un placer verlo en la postemporada.

Mis Bravos de Atlanta ganaron por tercera vez seguida y vigésima en su historia la este de la Nacional, tremendo bateo, buen bullpen, pero grandes dudas en sus abridores. Otro equipo de la Florida, los Marlines de Miami escoltaron a Atlanta cinco juegos abajo, Miami no calificaba a playoffs desde el 2003 cuando eran los Marlines de la Florida y ganaron la serie Mundial a los Yanquis de Derek Jeter actual director general de los Marlines. Otro destacado exYanqui es Don Mattingly mánager de Miami.

Los Cachorros también están dentro ganando el banderín de la Central, los Rojos de Cincinnati ya tienen su invitación. Cardenales y Gigantes completarían los ocho participantes quedando así los enfrentamientos: Los Ángeles (1) Vs. San Francisco (8), Atlanta (2) Vs. Cincinnati (7), Chicago (3) Vs. Miami (6) y San Diego (4) Vs. San Luis (5). Igual que en la Americana a jugar a ganar dos de tres en casa del mejor calificado la serie completa.

Con la eliminación de los actuales campeones, los Nacionales de Washington se asegura que se cumplirán veinte años sin un bicampeón. La última vez que un equipo ganó Series Mundiales consecutivas fueron los Yanquis de Nueva York que incluso la ganaron tres años seguidos, 1998, 1999 y 2000. Los Gigantes de San Francisco ganaron tres series mundiales en un lapso de cinco años, pero no pudieron repetir, ganaron las Series Mundiales del 2010, 2012 y 2014.

Joakim Soria con Atléticos, Oliver Pérez con Indios, Julio César Urías y Víctor González con Dodgers, José Urquidy con Astros, Luis Cessa de Yanquis, Alejandro Kirk de Azulejos, Sergio Romo de Mellizos y Giovanny Gallegos de Cardenales, pueden ver acción en esta postemporada y por supuesto les deseamos que tengan grandes actuaciones. A partir de este martes pelota de Wild Card señores, ¡agárrense!