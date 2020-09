DICHOS DE SOR JUANA

EN LO IMPOSIBLE

Fácil de interpretar -y por tanto, de utilizar- es la máxima que encabeza las presentes líneas. La declara el personaje-alegoría de Música, en el poema dramático que Sor Juana escribe por el cumpleaños de la virreina Elvira, condesa de Galve. Comienza cuando una voz anónima considera que sólo la música puede ser capaz de cumplir la difícil tarea de homenajear a la virreina. Entonces Música, al principio de sus parlamentos, entona la cuarteta donde resuena la máxima: "no lo imposible me excuse / de tan arduo, tan costoso / empeño: que en lo imposible / no se desaira lo corto".

Es fácil de interpretar la máxima que Música hace escuchar después de los dos puntos, aun sin el contexto de los versos que la preceden. Significa que para emprender una tarea en apariencia imposible viene bien hasta el menor apoyo. Parece que no son equivocadamente interpretadas de esa manera las palabras de la Americana Fénix si se conviene en no considerar insignificante ni la menor ayuda cuando se trata de arremeter una tarea ingente.

La máxima de que "en lo imposible / no se desaira lo corto" es una de las varias que la Décima Musa pone en la voz de Música, quien concatena un largo monólogo en el que mediante otras máximas explica en qué consiste el esfuerzo que ella misma se impuso, de modo anónimo, entre bambalinas ("Años y beldad de Elvira / he de celebrar") y además se define ("soy / la música, que de tonos / voces y mensuras hago / un compuesto armonïoso").

En conclusión, no se queda corta la más mínima ayuda en trances de extrema dificultad. Sor Juana dice: "en lo imposible / no se desaira lo corto".