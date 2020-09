Buscan a la perrita 'Vochita'; piden apoyo de laguneros

Hace unas semanas, se dio a conocer que una agencia de autos de Torreón había adoptado a una perrita, la cual fue bautizada como "Vochita".

La perra, de descendencia Pit Bull, llegó a las instalaciones de dicha empresa y se "ganó" su lugar en el área de seguridad por su carisma y buen comportamiento.

"Vochita2 comenzó a desempeñar su actividad como "guardia de seguridad" de la agencia; sin embargo, recién se informó que el animalito se perdió.

"Amigos les pido de su ayuda, se salió Vochita de la agencia Volkswagen Autocentro y alguien se la llevo, requiere de cuidados x su enfermedad ayúdenme a compartir para localizarla x favor", escribió en Facebook el joven Tomás Espino, quien labora en Autocentro y cuida a "Vochita".

Su post ha sido muy compartido en la red social. El Siglo de Torreón platicó con Espino González, contó cómo fue que se extravió "Vochita".

"Esto ocurrió este sábado entre las 5:00 y 6:00 de la tarde. Llegó la paquetería a la empresa y ya desde ese momento no la vi. Lo que se me hace extraño es que otras veces la soltaba y se quedaba en la caseta echada, no se qué pasó", contó desencajado.

Tomas agregó que "Vochita" está delicada de salud, por lo que requiere de cuidados especiales.

"Le dio moquillo, tiene un tick, en ocasiones le dan como convulsiones por lo mismo y tengo que moverla para que reaccione", detalló.

Tomás pide a los laguneros que lo ayuden a encontrar al lomito y proporcionó el número de celular 8717855818 para que si alguien la ve o la tiene, le avise.