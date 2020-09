APRESTAD EL ACERO Y EL BRIDÓN

Todavía seguimos en septiembre, mes de la patria, y nos vienen a la mente una gran cantidad de símbolos patrios que nos identifican: el escudo, la bandera, el himno nacional. Y bueno, ¿qué es lo que dice el himno nacional? Sabemos -más o menos- lo que dice la letra, pero ¿sabemos su significado?

No se preocupe, no pretendo explicarle ahora el himno nacional completo porque necesitaríamos cien páginas... y ni me lo sé. Lo que sí le quiero decir es que en muchas ocasiones cantamos el himno nacional de manera automática sin ni siquiera entender bien lo que estamos diciendo.

Porque el himno nacional es una promesa, o mejor dicho, un juramento. Estamos jurando que daremos la vida por nuestra Patria. Decimos: "… un soldado en cada hijo te dio". ¿Es cierto eso? ¿Lo decimos con sinceridad?

Imagínese, mi querido lector, que en un momento dado la Patria nos toma la palabra y nos dice: "Ahora sí, venid todos hijos míos, a defenderme como valientes soldados, porque un extraño enemigo anda con intenciones de profanar con su planta mi suelo…". ¿Qué cree usted que pasaría? ¡El corredero de gente! ¿Pues no que íbamos a aprestar el acero y el bridón? ¡Pero si ni siquiera sabemos qué es el bridón? Es muy peligroso andar aprestando cosas que uno no sabe ni lo que son.

El extraño enemigo al que me estoy refiriendo es, por supuesto, el señor Masiosare. ¿Qué? ¡No, para nada! El himno no se refiere a un "extraño enemigo" que se llama Masiosare, aunque se supone que ese nombre existe y es precisamente porque algunas personas pensaron que ese era el nombre del enemigo. "Mas si osare un extraño enemigo -se llame como se llame- profanar con su planta tu suelo…", en otras palabras quiere decir que "si un enemigo desconocido se atreviera a pisar tu suelo con la planta de su pie…" y por cierto, "mas" y "si" van así, sin tilde, porque la primera significa "pero" y la segunda es un condicional: "si esto pasa, entonces esto también".

Hay muchas preguntas acerca del bridón. ¿Qué es el dichoso bridón? Originalmente es una especie de brida, es decir, de freno. Podría decirse que es un segundo freno del caballo. En el himno se utiliza como símbolo de la cabalgadura. "El acero aprestad y el bridón" significa "tened listos la espada y el caballo", obviamente para la batalla.

Ahora que ya recordamos al himno nacional, que nos volvemos a sentir patrióticos, que tenemos a México en la piel… ¿no sería bueno dejarnos de discusiones absurdas, no dividirnos más y, por el contrario, unirnos como mexicanos e ir pensando cómo podemos ayudar para sacar adelante a este país?

Le urge.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA: Martha Gallardo sobre la palabra "rapor".

LE RESPONDO: La palabra "rapor" viene del francés rapport y llega a nosotros a través del inglés. Se refiere a hacer empatía con otra persona, establecer comunicación con alguien con quien se tiene cierta afinidad. La palabra "rapor" no está en el diccionario de la Real Academia, pero es una palabra que se utiliza frecuentemente en su grafía original: rapport.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Existen dos palabras que te abrirán muchas puertas: jale y empuje.