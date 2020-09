De activistas a candidatos al Congreso de Coahuila

Durante los últimos diez años, el Congreso de Coahuila ha tenido que enmendar la plana en reformas inconstitucionales como el pago de medicamentos a maestros jubilados y ha enfrentado señalamientos por la falta de reformas que impulsen la inclusión de la comunidad LGBTTIQ+, dignificación de la vivienda, y atención integral a personas con VIH-Sida.

Ahora, a poco tiempo de renovar a sus legisladores, cuatro activistas toman el control y se lanzan como candidatos a diputados locales para garantizar una agencia ciudadana en el Poder Legislativo.

El reto para los aspirantes es convencer a la ciudadanía de que no son políticos y que su trabajo será basado en las necesidades de sus distritos y no en la agenda gubernamental.

Coahuila atraviesa un histórico proceso electoral para renovar las 25 curules del Congreso Local, pues se realiza en medio de la mayor pandemia registrada en el mundo desde hace cien años.

Otra de las particularidades esta jornada es la presencia de activistas como candidatos, así como de un ciudadano que ya ha contado con el apoyo de la población como independiente y que en este proceso decidió unirse a un partido político por las dificultades que implica serlo.

El Siglo de Torreón entrevistó a estos cuatro candidatos para conocer su motivación y propuestas. Los cuatro coincidieron en la necesidad de escuchar a la población, acudir casa por casa para conocer sus necesidades y recalcar que no son políticos que después de obtener el voto, no volverán a ver.

Detectan un hartazgo generalizado por el incumplimiento de promesas y el seguimiento puntual a temas impuestos por el Gobierno estatal.

Aunque los cuatro activistas se estrenan como candidatos, su labor no ha sido ajena al Congreso Local; por ejemplo, Noé Ruiz ha impulsado reformas para legalizar las bodas entre personas del mismo sexo, cambio de nombre y sexo. Necesidades de la comunidad que fueron visibilizadas a través de la organización San Aelredo, la cual él presidía.

Aida Badillo es una conocida activista en Coahuila que ha luchado por el derecho a la salud y el trabajo digno de las servidoras sexuales, así como centros de atención a personas con VIH- Sida.

Patricia Nieto es otra activista que ha pasado los últimos nueve años luchando por el acceso a un sistema de salud gratuito para el magisterio y la rectificación de reformas inconstitucionales como el pago de medicamentos que se impuso a maestros jubilados.

Los hoy candidatos tienen el reto de darse a conocer fuera de los círculos de donde provienen y tendrán que hacerlo ciudadano por ciudadano, pues la contingenciaes impide hacer eventos masivos.

Desde la lucha magisterial

La maestra Patricia Nieto se ha caracterizado por la lucha constante, junto a sus compañeros, por el derecho a la salud y la rendición de cuentas en el magisterio.

Plantones, marchas, juicios de amparo y demandas, son las consecuencias que ha vivido el Movimiento Magisterial de Coahuila.

Desde el 2011 el tema ha cobrado relevancia al denunciarse un sistema que carece de medicamentos y del cobro de una parte de sus tratamientos a maestros jubilados, tema en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les ha dado la razón y se ha revocado la legislación estatal.

Ante esta situación, la maestra Paty ha sido una activista participativa con sus compañeros y fueron ellos quienes la propusieron para contender por una curul.

"Me impulsaron ante el grupo Morena (Movimiento de Regeneración Social), sabiendo que las diferentes afectaciones a nuestros derechos se han desprendido de modificaciones a las leyes, pero ahí mismo en el Congreso hemos tenido éxito cuando se nos reconoce que tenemos razón y que mejor lugar para seguir luchando para que esto se corrija", explicó.

Además busca contribuir en otros temas en la entidad. Aunque reconoce que ella es conocida entre los maestros, debe buscar el voto en todo el Distrito 14.

Al ser cuestionada sobre el trabajo desempeñado por las últimas tres legislaturas, indicó que deben acercarse a las necesidades de la población.

"No todos los diputados, pero algunos si. Lo hemos vivido y sufrido que hay grupos de legisladores que dependen directamente de la voluntad del gobernador en turno y eso hace que sean omisos en temas de vigilancia de la aplicación del presupuesto e incluso han legislado en contra de los derechos, como ha sido el caso del magisterio. Cuando se hace esto, que dependen de la voluntad del gobierno, visto así no hay separación de poderes, y entonces por acatar las órdenes del Ejecutivo se afecta a la población".

De llegar al Palacio Legislativo, Nieto buscará que haya un combate frontal a la corrupción y que haya control sobre el presupuesto estatal y municipal, "no se puede permitir que se siga despilfarrando".

En materia de Salud, busca que haya atención a todos, además en esta pandemia se ha desatendido el tema por direccionar todos los esfuerzos a los pacientes COVID. "Desde la observación y experiencia que nosotros mismos como ciudadanos tenemos, podemos ocupar un espacio en el Congreso y hacer una tarea de cambio en todos los problemas del estado y ayudar para que cambien".

En su paso por el Distrito 14 se ha encontrado con personas que piden funcionarios cercanos, se quejan que solo acuden para pedir el voto y ya no regresan.

"Lo que yo les digo es que yo no les voy a fallar".

De independiente a partidista

Los activistas no fueron los únicos que decidieron confiar en partidos políticos.

En 2017, a sus 23 años de edad, Alfonso Danoa buscó ser alcalde de Saltillo como candidato independiente.

Aunque no ganó, Danoa tuvo aceptación por parte de la población, y al contar con más del 3 % de la votación, logró obtener una regiduría en el Cabildo.

Ahora, Danao prefirió unirse a un partido y buscar una curul en el Congreso Local por el Distrito 14.

Movimiento Ciudadano es el partido que cobija a Poncho Danao.

En entrevista con este medio, dijo que le era difícil explicarle a la población el tema de la candidatura independiente.

Era fácil que este tipo de candidaturas las relacionaran con la excandidata a la presidencia de México y exprimera dama, Margarita Zavala. Alfonso comulga con el partido y buscará obtener una curul en el Palacio Legislativo.

De obtenerla, tendrá como agenta la lucha por los derechos de los animales, como es que las perreras municipales se conviertan en albergues. Otra de las propuestas que destacan es la regulación del cambio de placas y licencias de conducir.

Será este 18 de octubre que los coahuilenses decidan a quién darán su confianza, si a los candidatos con carrera política o a los activistas.

Un salto de fe

Desde que estudiaba Ciencias de la Comunicación, en la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), Aida Badillo empezó a incursionar en el activismo y logró la implementación de centros de atención para personas con VIH-Sida.

Originaria de Paredón, una comunidad ubicada en el municipio de Ramos Arizpe, Badillo relató que decidió dar este salto de fe tras analizar las diferentes opciones para propiciar el cambio social.

A lo largo de más de 20 años de activismo, Aida recibió múltiples invitaciones para unirse a partidos políticos, pero decidía mantenerse alejada de esta esfera de poder pues considera que son guetos de poder donde prevalecen los lazos de amistad.

"Yo decía que no hacia política, yo solo ayudo a la gente. Pero tarde o temprano entendí que si quiero acceder al bien común, tengo que ponerme la camiseta y hacer política. Creo que hay muy pocos perfiles. Hay perfiles muy débiles y me mire y reflexione y decidí dar este salto de fe".

A través de analizar los once partidos que hay en la entidad, Aida decidió acercarse al Partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC) por ser el partido local, la mayor fuerza política de su rubro y se siente a gusto."Para hacer un cambio necesitamos personas que ya no sean las mismas".

Badillo compite en el Distrito 13 de la ciudad de Saltillo, uno que representa la diversidad que tiene el municipio, pues concentra desde colonias en extrema pobreza hasta el sector de clase alta.

La motivación para lanzarse como candidata radica en la falta de políticos que representen las necesidades de la población.

"Me he encontrado que hay muchas causas abandonadas por los legisladores como es el tema de los maestros, el trabajo sexual, la migración. Creo que se puede hacer cosas maravillosas desde el Congreso Local", aseguró la candidata.

Consideró que hay, en su mayoría, políticos que no solo no conocen el territorio que representan, sino que no legislan a través del conocimiento de su distrito.

"Están legislando a partir de lo particular y no de la realidad social. Yo quiero legislar a partir de la realidad social... le falta mucho al Congreso (de Coahuila) para una política real".

De llegar al Palacio Legislativo, Aida Badillo buscará modificar las leyes para mejorar el tema de la vivienda y posesión de tierra, pues hay 480 colonias irregulares.

Otro tema que le preocupa es la salud en el tema de la pandemia, que haya medicamentos y acceso a los tratamiento para los grupos vulnerables.

Aunque es un cambio de rutina en su vida y todavía se siente nueva en esta nueva etapa, Aida recorre todos los días las calles del Distrito 13 para pedir el voto.

En busca de la equidad

Noé Ruiz tiene alrededor de 18 años de trabajo en apoyo a la comunidad LGBTTIQ+ desde la organización de San Aelredo.

Esta asociación fue creada para la comunidad en apoyo a sus necesidades y, en sus inicios, fue impulsada por el obispo Raúl Vera, de quien decidieron tomar distancia para no perjudicarlo en su desarrollo dentro de la iglesia, pues el catolicismo no acepta a este sector. El mismo Raúl Vera ha lamentado la postura de la iglesia católica, al indicar que los integrantes de dicha comunidad son parte de la población y debe ser incluidos.

La comunidad de San Aelredo ha logrado el reconocimiento de derechos. En 2006 y 2014 fueron un organismo consultor para la modificación del Código Civil y el Procesal Civil para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Con ello, Coahuila se convirtió en la segunda entidad, después del entonces Distrito Federal, en aprobar el matrimonio igualitario.

La labor legislativa no le es ajena a Noé Ruiz, pues en los últimos tres años ha presentado tres iniciativas en conjunto con la diputada perredista, Claudia Ramírez. La primera para crear la legislación de identidad, ahora puede realizarse el cambio de nombre y sexo.

Otra reforma más que han logrado es la creación de la Fiscalía en Atención a la Población LGBTTIQ+ y la clasificación de crímenes de odio contra miembros de la comunidad.

Fue la diputada Claudia Ramírez quien le ofreció a Noé la oportunidad de incursionar en la política.

"Del 2006 al 2020 pasaron muchas cosas que dieron apertura a la mente de Saltillo para aceptar que la población LGBTTIQ+ tenía necesidades que desde el estado tenían que cubrirse".

El reto para Noé es buscar el voto ciudadano. De ganar una curul en el Congreso Local, por el Distrito 14 de Saltillo, aseguró que trabajará en el tema de derechos humanos.

El salario bien remunerado y la integración de grupos vulnerables son los temas que le interesan; explicó que los partidos deben impulsar la equidad desde sus bases para que en los puestos públicos haya, al menos, un representante de la población vulnerable.