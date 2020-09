Madre de normalista de Ayotzinapa asesinado rechaza informe de AMLO

Bertha Nava Martínez, madre de Julio César Ramírez Nava, estudiante de Ayotzinapa asesinado la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, rechazó el informe que presentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a seis años de la desaparición de los normalistas y lo consideró una cortina de humo.

Bertha participó este sábado en la marcha que realizaron estudiantes de Ayotzinapa y organizaciones sociales, entre ellas la de Los Olvidados de Ayotzinapa, para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.

Durante la manifestación, Nava Martínez afirmó que la difusión de las investigaciones que está realizando el gobierno de López Obrador son cortinas de humo.

"No hubo ningún esclarecimiento de parte del gobierno. Siguen engañando a los padres y madres de los 43, fue nomás para tomarse la foto y no se vale. Porque atrás de los 43 padres de los desaparecidos estamos los padres de los asesinados, los que estamos exigiendo la verdad y el esclarecimiento, los que queremos a los muchachos de regreso", expresó la madre.

La madre de Julio César Ramírez Nava dijo que no aceptará mentiras de este gobierno, como ocurrió con el encabezado por el priísta Enrique Peña Nieto.

"No vamos a aceptar más mentiras de parte de este gobierno. Igual es la misma porquería: que nada más está haciendo un recuento, como ha pasado con otros gobiernos. No lo vamos a permitir. Ya basta de tanta impunidad, ya basta de tanta mentira de estar sembrando evidencias. Sabemos que tarde o temprano la verdad saldrá a flote. ¿Cuándo? No lo sabemos ¿De parte de quién? Tampoco lo sabemos. Obrador, entiende: estamos hasta la madre contigo y con todos los gobiernos, que para lo único que sirven es para estar golpeando a las normales rurales".

La marcha salió de la alameda central de Chilpancingo y terminó en el antimonumento dedicado a los estudiantes desaparecidos.

En el recorrido, los estudiantes pintaron leyendas de exigencia de justicia para los 43 estudiantes en el ayuntamiento de Chilpancingo y en las instalaciones del PRD estatal, donde militaban el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez —señalado como uno de los responsables de la desaparición de los normalistas— y el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

El grupo Los Olvidados de Ayotzinapa, integrado por los familiares de los estudiantes asesinados en los últimos años, y estudiantes de Ayotzinapa han rechazado los resultados de las investigaciones que está realizando el gobierno de López Obrador. Han reiterado que se trata de una cortina de humo para desviar la atención de la crisis económica y sanitaria que atraviesa el país.