Nuestros subagentes, disfrazados de agentes antimotines listos para repartir macanazos, nos comentan que pese a continuar los episodios de violencia que protagonizan agentes de tránsito de Torreón contra ciudadanos y donde los agraviados recurren a las inestables redes sociales con la esperanza de tener una reacción de las autoridades y sobre todo del flamante titular de la corporación, Pedro Luis Bernal, se han quedado como el chinito, "nomás milando", pues nadie da la cara. En el más reciente video que se viralizó en cuestión de minutos se aprecian por lo menos seis luchadores rudos… Perdón, elementos de vialidad, tundiendo a patadas y toletazos a un hombre al que se le suben encima, mientras una mujer les llora pidiendo que no lo golpeen, algo que caló harto hondo entre los asombrados espectadores por la rudeza de los supuestos servidores públicos.

Pese a ello, nuestros cizañosos subagentes le apuestan a que seguirá la impunidad aun cuando el Ayuntamiento informó que separó de su cargo al agente de vialidad agresor, sin goce de sueldo, y que será el Departamento de Asuntos sin importancia… Digo, de Asuntos Internos, el que llevará la investigación que podría terminar con la baja del oficial, pero, como en los casos anteriores, los malpensados saben que don Pedro Luis es de los funcionarios más consentidos del alcalde Jorge Zermeño, y uno de los recaudadores más efectivos de la tesorería del Ayuntamiento gracias a las miles de infracciones que aplica a los sufridos ciudadanos. Lo cierto es que en los tres años de la administración municipal no se han aplicado protocolos efectivos ni sanciones ejemplares a los elementos que incurren en este tipo de abusos, y aunque se han iniciado "investigaciones", a la semana se archivan los expedientes y regresan a la cacería. Ante esto, los decorativos Consejeros de Vialidad, que no más sirven para decidir el tipo de café y galletas de las reuniones, pidieron la salida del director de tránsito. Podrán quedarse esperando, al igual que las dependencias más decorativas del estado, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos con sus más de diez casos pendientes. Por cierto, nuestros subagentes, disfrazados de cámaras chinas, nos cuentan que los "ciudadanos" que fueron violentados son también agentes, pero de la Policía Municipal, quienes al parecer iban saliendo bien felices de una fiesta en una quinta cuando fueron interceptados por los muchachos de vialidad, y fue ahí cuando los ánimos se caldearon y técnicos y rudos decidieron medir fuerzas en plena vía pública.

************

A nuestros subagentes, que les gusta tomar café ahí en el Paseo de la Reforma de la capirucha del esmog, nos reportaron que el "góber" rijoso y epidemiólogo de Coahuila, Miguel Riquelme, junto con los mandamases de Nuevo León, Jaime Rodríguez "El Bronco", y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; fueron los primeros, de los diez mandatarios que integran el bloque federalista, en llegar puntualmente al hotel donde en medio de lágrimas y risas harían el recuento de los efectos del "tijeretazo" que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador les aplicó a los Estados en el presupuesto 2021, sin acordarse de que este año los dejó trabajando "con las uñas" en la contención de la fastidiosa pandemia internacional de coronavirus. Aunque de nada les sirvió demostrarle con "bolitas y palitos" a la 4T las graves consecuencias de la decisión del preciso al quitarles dinero a los Estados y tampoco lograron nada con la propuesta de establecer nuevos mecanismos de compensación. Lo que sí recibieron, pero al día siguiente, fue la respuesta en la "Mañanera", donde el presidente les dijo que mejor se pusieran a ahorrar y le entraran a la austeridad. El "góber" Riquelme, además de revirarle que en Coahuila el dinero no se malgasta, ayer le dio otro "repasón" diciendo que "la austeridad republicana" es relativa, y como la historia no se ha terminado, dijo que la Alianza Federalista no se va a detener en sus aspiraciones de lograr un mejor presupuesto, además de insistir con la renovación del Pacto Fiscal y que se llegará hasta "las últimas consecuencias" para lograrlo. El otro dardo envenenado que don Miguel lanzó a la Federación fue que la desaparición de rubros como el de Seguridad y otros son meros "anzuelos" que la 4T aventó para pescar políticamente y luego cuando se requiera hacerle al generoso.

************

Con el pretexto de que está acompañando a los suspirantes a una diputación local por su partido, el eterno candidato Guillermo Anaya, quien se dice al estilo culebrón "yo soy dueño" del devaluado PAN en Coahuila, ha aprovechado para "placearse" en varias regiones del estado y dejarse ver y saludar a quien puede. Pero nuestros subagentes, disfrazados de cartel reciclado, nos informan que el acompañamiento a personajes como el dirigente nacional, Marko Cortés, no es porque al dos veces candidato a la gubernatura de la provincia de Coahuila le interese la suerte del blanquiazul. Lo que en realidad busca es "agandallarle" con sus amistades en la cúpula del partido la diputación federal por la vía fácil... Digo, plurinominal, que tanto sueña y anhela para el año entrante el alcalde Jorge Zermeño. A decir de los subagentes, la cosa se va a poner buena porque ambos tienen sus propias "mañas" y ninguno de los dos se va a dejar hacer "manita de puerco". Hablando de candidaturas, nuestros subagentes, disfrazados de lideresa en tiempo de caza, nos reportan que en lo que queda del Partido Revolucionario Institucional en el estado los candidatos que sueñan con una beca en el próximo congreso local han tenido que hacer campaña prácticamente solos, porque el presidente estatal del RIP… Perdón, del PRI, Rigo Fuentes, prefirió no salir a asolearse en La Laguna, para evitar recordarles a los electores que en su última campaña le fue como en feria, y mejor no vaya a traerles la mala suerte a sus compañeros de partido, por lo que no lo han visto ni en las curvas.

************

Y quien dejó un "reguero de agua", de los que solo se ven en temporada de lluvias, fue Germán Arturo Martínez Santoyo, quien cobraba como director del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua para ocupar el cargo de subdirector general de Administración en las oficinas centrales de la Conagua en la capirucha del esmog, después de la "renuncia" masiva de funcionarios en esa dependencia federal. Como recordará, estimado lector, don Germán es cercano al presidente López Obrador, y había llegado a la región apenas en febrero pasado para ocupar la titularidad del organismo. El funcionario era recordado por haber trabajado con el preciso cuando fue jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal en el sistema de agua de la capirucha. Lo que llama la atención es que lo más trascendente en el tiempo que el funcionario estuvo de paseo por La Laguna fueron las licitaciones para la elaboración de los estudios previos y proyecto final de Agua Saludable para La Laguna, que terminaron en la adjudicación directa a una de las empresas que habían participado. Y aunque el funcionario se la pasó diciendo que combatiría la enorme corrupción que había en la dependencia, así como que metería en cintura a los productores laguneros que llevan años haciendo travesuras con la explotación del agua, pues ni lo uno ni lo otro. Lo cierto es que pasó por acá con más pena que gloria. Nuestros subagentes, que todo lo oyen, nos comentan que en los pasillos de Palacio Nacional ya suena el nombre de un destacado priista que a cambio del hueso terminará encabezando una desbandada del tricolor al partido de moda, como la que protagonizó Acción Nacional.