El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado, ordenó al contralor interno del Palacio Legislativo de San Lázaro que realice una auditoría a los más de 444 millones de pesos que ha recibido esta fracción durante los primeros 16 meses de la 64 Legislatura y también pidió que se hagan públicos todos los informes trimestrales de los recursos ejercidos y que por la pandemia se suspendieron.

En conferencia de prensa, Mario Delgado dijo que ya habló con varios de los 29 diputados federales que le exigieron que aclare el destino de las subvenciones millonarias que ha recibido Morena bajo su coordinación y la mayoría le dijeron que no firmaron y desconocieron el documento.

Pero acusó que quienes sí firmaron la petición de transparencia en los recursos, son diputados que no tienen simpatía a la dirigencia nacional por él.

En la conferencia, Mario Delgado pidió no mezclar la parte de la disputa por la dirigencia nacional de Morena con su trabajo parlamentario y pidió respeto para su fracción y dijo que tienen que cuidar el prestigio de Morena porque son diferentes y si no hay coincidencia política también se vale.

"Estoy enviando un oficio como presidente de la Junta de Coordinación Política a la oficina de la Información Pública de la Cámara que por el tema del Covid tenía sus actividades y sus plazos legales suspendidos, para que publique de inmediato los informes trimestrales que puntualmente se han venido haciendo sobre los recursos de las fracciones parlamentarias. Y segundo, hoy estoy enviando una solicitud al Contralor interno de la Cámara de Diputados para que audite el presente ejercicio fiscal, todos y cada uno de los pesos que hemos utilizado dentro del grupo parlamentario, que por cierto, la gran mayoría en un gran porcentaje se regresa directamente a los diputados", dijo Mario Delgado.

Pidió unidad, porque no se pueden estar atacando entre compañeros y se pueden estar desprestigiando, porque dañan al movimiento.

Agregó que ve a compañeras y compañeros "desesperados" con la posibilidad de que él sea el próximo dirigente nacional de Morena, pero les tendió la mano y les envió un abrazo y dijo que él no tiene ningún rencor ni odio en su corazón y no se conduce a través de sectarismos, ni influyentismo y menos amiguismos y actuará de manera imparcial como dirigente.

"Veo de repente algunos compañeros y compañeras desesperados por la posibilidad de que yo sea dirigente ganando la encuesta a ellos nuevamente les tiendo la mano y les envió un abrazo fraterno y decirles que yo no tengo ningún rencor y ningún odio en mi corazón, yo no me conduzco a través de sectarismos, ni del influyentismo, ni del amiguismo, no tengo grupo, voy a actuar de manera imparcial, con mucha responsabilidad de lo que significa conducir un movimiento como este, entonces les diría no tengan miedo vamos a construir entre todos, un partido que consolide la Cuarta Transformación y que sea un punto de apoyo para el Presidente de la República", dijo el diputado federal.

Este viernes, EL UNIVERSAL publicó que en medio de la contienda por la dirigencia nacional de Morena, diputados morenistas exigieron a su líder parlamentario, Mario Delgado, un informe en torno a por lo menos 444 mil millones de pesos que recibió la bancada durante los primeros 16 meses de la legislatura -septiembre de 2018 a diciembre de 2019- para su operación.

Por la situación de Covid-19, no se han publicado los estados financieros de los grupos parlamentarios de San Lázaro referentes a 2020. Durante los dos años de la actual legislatura, Delgado no ha entregado un informe detallado de en qué se han ejercido los millones para su bancada.

El 9 de septiembre, un grupo de 29 diputados entrego a Mario Delgado –quien busca ser presidente nacional de Morena- un oficio donde señalan la omisión en rendición de cuentas. En un video en poder de EL UNIVERSAL, la diputada Laura Imelda Pérez Segura, afirma que debe haber certeza de que los recursos de la bancada no se desvían hacia la promoción de aspirantes a la dirigencia del partido.