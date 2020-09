VIDEO: Meteorito \'rebota\' al entrar en la atmósfera terrestre y regresa al espacio

Según detallaron especialistas de la ESA (Agencia Espacial Europea), quienes compartieron el video del fenómeno, el meteorito llamado 'Earthgrazer', descendió a 91 kilómetros de latitud sobre el norte de Alemania y Países Bajos, sólo para terminar 'rebotando' al entrar en contacto con la atmósfera terrestre.

En el video que fue registrado el martes por las cámaras de la Red Global de Meteoritos, se aprecia como el cuerpo celeste regresa al espacio sin desintegrarse al 'botar' en nuestra atmósfera, lo que suele suceder con la mayoría de meteoritos que se adentran en ella.

Space rock skims Earth’s atmosphere, observed by the #globalmeteornetwork



In the early hours of 22 Sept over N. Germany & the Netherlands, a meteoroid got down to 91 km in altitude - far below orbiting satellites - before it ‘bounced’ back into space



https://t.co/YmpJhJ5VPF pic.twitter.com/lSG59OrQj9