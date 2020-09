¿Qué series de Disney Plus son las mejor calificadas?

A la espera de la llegada de Disney en Latinoamérica el próximo mes de noviembre, y con todo el material con el que cuenta la plataforma, como documentales, películas y series, algunas de ellas han salido a relucir significativamente.

Disney ahora también está conformado por Marvel, Fox y ESPN, aunado a otros grandes estudios, lo que significa que esta será una de las plataformas streaming más diversas en la actualidad.

Es por ello, que antes de pasar horas pensando todo lo que verás, te dejamos las series que han sido mejor calificadas por el sitio certificado Rotten Tomatoes, las cuales podrían tener un puesto directo en tu lista.

The Imagineering Story

Se trata de una serie documental donde puedes ser parte del interior de la empresa Walt Disney Imagineering.

Es una saga de seis horas que te mostrará la historia de los 67 años de historia detrás de Walt Disney, el estudio de los artistas, centro de diseño, think tank y laboratorio de innovación en donde un grupo de personas con una gran creatividad realizan las ideas ya planteadas, lo que ayuda a la construcción de doce parques temáticos de todo el mundo.

Diary of a Future President

Cuenta la historia de Tess Romero, una adolescente cubanoamericana que decide comenzar un viaje con el fin de convertirse en presidenta de los Estados Unidos, sin embargo debe sobrevivir a la secundaria y a la vida como hija de padres inmigrantes.

Esta serie tuvo una calificación de 100% sobre 100.

Gravity Falls

Los hermanos Mabel y Dipper han sido enviados a pasar el verano en una extraña cabaña con su tío en el pueblo de Gravity Falls, Oregón. Aquí encontrarán una serie de criaturas y misterios que están conectados con un extraño diario que podría cambiar destruir al mundo.

Esta serie obtuvo la calificación de 100% sobre 100.

Star Wars Rebels

Dentro del universo de Star Wars, una inteligente y valiente tripulación de naves estelares debe enfrentar al Imperio mientras este ejerce su control sobre la galaxia y persigue al último de los Jedi.

Star Wars Rebels obtuvo una calificación de 98% sobre 100%.

Star Wars: The Clone Wars

Siguiendo con las series en el universo de Star Wars, esta serie animada sigue los pasos de los Jedi que lideran el Gran Ejército de la República que se está preparando para luchar contra el ejército de droides de los separatistas que buscan controlar la galaxia.

The Clone Wars fue calificada con un 93% sobre 100.

The Mandalorian

The Mandalorian, que es protagonizada por Pedro Pascal, da seguimiento a los viajes del cazarrecompensas solitario en los confines de la galaxia, alejado de la autoridad de la Nueva República.

Se enfoca en una misión que lo llevará a descubrir a una criatura pequeña que es más poderosa e importante de lo que podría haber imaginado.

The Mandalorian obtuvo una calificación del 93% sobre 100.

Marvel’s Hero Project

Esta serie cuenta con 20 episodios donde comparte los cambios positivos que los jóvenes hacen dentro de sus propias comunidades. Son historias inspiradoras de niños que han dedicado toda su vida a actos desinteresados.

Este proyecto ha sido llamado Proyecto Hero de Marvel, gracias a que este los celebra como superhéroes de la vida real.

Esta serie obtuvo una puntuación de 92% sobre 100.

Forky asks a question

Este excéntrico juguete salido de la película de Toy Story 4, ahora tiene su propia serie.

Aquí se responderán preguntas importantes como: ¿qué es el amor? ¿qué es el tiempo?, además de otras que identifican muy bien a este personaje, tales como ¿qué es el queso?.

Forky ask a question obtuvo un puntuación de 83%.

The World According to Jeff Goldblum

Se trata de una serie documental donde Goldblum se abre al público dejando ver un lado aparentemente familiar para revelar un mundo de conexiones asombrosas relacionadas con la ciencia.

Esta serie obtuvo una calificación del 82% sobre 100.