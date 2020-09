Buen día, estimados amigos golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Como lo comentamos la semana anterior, se anuncia el 46° Torneo Anual del Campestre Torreón, el cual se llevará a cabo del 6 al 10 de octubre del presente, sin duda, una gran fiesta con un alto nivel de competencia. El día de hoy te daremos algunas sugerencias que te recomiendo tomes en cuenta si vas a participar en el magno evento, estas son algunas previas al torneo, otras previo a tus rondas de juego, durante la ronda de juego y al finalizar tu ronda.

Previo al Torneo: lee bien y completa toda la convocatoria, revisa y proporciona tu hándicap a la fecha que se te solicita en la convocatoria, revisa bien las fechas y horarios de juego, asegúrate que fuiste registrado en la categoría que te corresponde, de acuerdo a tu hándicap.

Previo a iniciar tu ronda: lee bien las Condiciones de la Competencia y/o Reglas Locales, cerciórate de cuál será el sistema de juego de tu categoría, revisa bien tu hora de salida y preséntate en el tee que te corresponde salir, por lo menos 5 minutos antes de tu horario de salida (recomendable 10 minutos). Revisa y cuenta tus bastones antes de iniciar tu ronda (no más de 14 bastones), marca tu bola con la que iniciarás la ronda en por lo menos dos áreas de la misma, preséntate con tus compañeros de juego, anuncia la marca y número de bola con la que jugarás y cómo la marcaste.

Si piensas modificar las características de algún bastón ajustable, hazlo antes de iniciar la ronda, ya que iniciada, ya no podrás ajustarlo, si tu categoría es con hándicap, revisa tu hándicap y ventajas y que éstas estén correctas en la tarjeta de score y en los hoyos que te corresponden. Si hubiera un error en el hándicap o error en las ventajas, deberás informarlo al comité, a más tardar antes de entregar tu tarjeta.

Ya iniciada la ronda: juega de acuerdo a las Reglas de Golf, juega a un buen ritmo y está listo para jugar cuando sea tu turno.

Recuerda que el grupo que marcará tu ritmo de juego es el que salió delante de tu grupo y no el que salió detrás de tu grupo. Si estás jugando bajo el sistema Stable Ford, si tu bola en algún hoyo ya no te hará sumar puntos, levanta tu bola y con esta medida los tiempos de juego se reducirán considerablemente. Apaga o pon en modo avión o vibrador tu teléfono celular, considera que no a todos los jugadores les gusta jugar con música, por lo que te recomiendo no lo hagas, porque además, por Regla de Golf, está prohibido.

Recuerda que bajo ningún sistema de juego hay bolas dadas, no cambies tu bola durante el juego de un hoyo, al menos que una regla te lo permita y si cambias de bola, informa a tus compañeros de juego. Si tienes alguna duda sobre una regla o algún procedimiento, solicita ayuda al Oficial de Reglas vía telefónica, que por cierto, será mi buen amigo y padrino Fernando Martínez Uribe, a quien le deseo la mejor de las suertes, de seguro su número telefónico estará en las condiciones de la competencia y/o reglas locales.

Al Finaliza la Ronda: revisa con tu anotador tu tarjeta de score hoyo por hoyo, entrégala personalmente junto con tus compañeros de juego, todos juntos lo más pronto posible, ya que podría haber dudas o aclaraciones y recuerda que al salir del área de recepción, ya no podrás hacer correcciones a la tarjeta.

Rectifica que el score entregado coincida con el capturado y publicado y por ultimo, revisa bien tu horario de salida para tu siguiente ronda de juego.

Espero y estos consejos te sirvan y ayuden, desde aquí les deseamos suerte a todos los participantes y mucho éxito para el Comité Organizador y al Campestre Torreón, estoy seguro que así será y con la excelente administración de Jesús Obeso y su sistema Speitour, donde podrás consultar todos los resultados y salidas. Cuidemos el campo de golf donde habitualmente jugamos y todos los demás, también. Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la medidas de prevención y protocolos del campo o cub donde juegues.

Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.