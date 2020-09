Vibremospositivo

En nuestro día 102 meditamos hasta Uruguay con nuestra querida Adriana Rodríguez quien nos enseñó cómo poder enviar amor y sanación a todos los que lo necesitan, y que juntos podemos hacer el impacto mayor.

También nos acompañó mi gran amigo, el lagunero Alex Serhan, cantante y compositor quien nos presentó su canción Like a knife by Jolie. Gracias, Alex, por seguirnos impactando con tu talento, no sólo a México, sino al mundo.

Nuestra gran invitada fue mi amiga de la infancia Chery Macías, mexicana, fundadora de La Recomelona un blog de recetas de comida.

Recuerdo a Chery vivir a la vuelta de mi casa y pasar por ella en mi carro para ir por las tortillas, desde niña le encantaba cocinar y en su casa, que era mi segunda casa en la adolescencia, la vi rodeada de comida y de una hermosa familia llena de amor.

Chery empezó como un hobby con su blog hace ocho años y ella nos cuenta que ha tenido miedos. Cuando inició lo hacía un poco a escondidas por no tener la confianza suficiente, pero aprendió a manejarlo a medida que pasaba el tiempo. Hay que tratar de callar los miedos y no escucharlos.

Chery nos cuenta que a partir de las crisis es increíble como ella ha crecido internamente. Estamos aquí para compartir lo que somos y apoyarnos entre nosotros.

Chery nos comparte que es importante en el manejo de las redes sociales mantener el contacto con las personas, contestando todo, respondiendo lo antes que se pueda, subir continuamente información. Conectar con las personas, siendo uno mismo.

Las recetas de Chery son recetas rápidas para las personas que no tienen mucho tiempo.

Chery nos recomienda que hagamos lo que nos apasiona, que no importa cuantas veces nos caigamos, sino que hay que seguir adelante. Siempre hay tiempo para hacer algo que nos apasiona, hay que dejar de lado los pretextos.

Gracias Chery por ser siempre original y compartirnos no solo tus recetas sino tu pasión por la comida, gracias por hacer la vida más fácil de las personas que empezamos en el mundo de la cocina y para las que tienen experiencia también.

Sin duda nos veremos pronto, para comer juntos, cantar, platicar, reír, pero antes… pasar por las tortillas, como en los viejos tiempos.

Y tú, ¿haces lo que te apasiona? Cuéntame a [email protected]