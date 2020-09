Se estrena Metrobús eléctrico en CDMX

Con una inversión de alrededor de 129.6 millones de pesos, a un plazo de 10 años, el Metrobús arrendó nueve unidades eléctricas que circularán en la Línea 3 que corre de Tenayuca a Etiopía. "Es un esquema de arrendamiento, tiene la particularidad que al final del contrato se puede adquirir o se puede pasar la propiedad de la unidad a una persona o a una entidad; pero, básicamente es un esquema de financiamiento, así es cómo se adquieren las unidades [de transporte]", comentó el titular del Metrobús, Roberto Capuano Tripp.

Aseguró que no se trata de una deuda, sino que el recurso saldrá del Fideicomiso del Metrobús, que administra el dinero que se recauda de las alcancías en las estaciones de las siete líneas donde la gente recarga su tarjeta. El directivo destacó que los autobuses serán operados por la empresa concesionaria Mivsa, y a esta compañía se le pagarán los kilómetros recorridos, aunque el desembolso del arrendamiento lo absorberá la Ciudad.

Este viernes comenzará a circular en la Línea 3 la primera unidad eléctrica, que arribó de China y es la cabeza de la flotilla, y en la que no invirtió el Gobierno capitalino, pues las empresas Engie y Mobility ADO fueron las que dieron el dinero para comenzar la producción. Capuano Tripp precisó que este primer autobús no tendrá costo y los nueve restantes tendrán un precio de 750 mil dólares cada uno; no obstante, luego de un acuerdo con la Secretaría de Economía para eliminar el cobró de aranceles de las unidades, se ahorrarán 100 mil dólares por cada una, es decir, que estarán costando 650 mil dólares.

El autobús que comenzará operaciones este viernes fue desarrollado por el fabricante chino Yutong, pesa 30 toneladas, tiene doble motor eléctrico y un paquete de baterías de 563 kwh, cuya autonomía alcanza los 330 kilómetros.

Capacidad para 160 personas, las puertas se deslizan sin golpear al usuario, cuentan con cámaras de vigilancia conectadas al Centro de Control, puertos USB para cargar teléfonos y una vida útil de 20 años.