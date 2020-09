Restablecen horarios en restaurantes bar

El Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste informó que debido a que la ocupación hospitalaria COVID en la región está en el 38 por ciento, se ha aprobado restablecer el horario habitual de los giros bares y restaurantes-bares durante el sábado.

Fue el pasado 16 de agosto que debido al aumento de casos COVID-19, se acordó el recorte de horario en los negocios de este giro para los días sábados, mientras que los domingos no habría autorización para operar.

No fue sino hasta últimos días que se dio a conocer que se restablecerían los horarios para el día sábado, no obstante, la restricción de no abrir en domingo, se mantendría en pie.

En ese sentido, se acordó que, en caso de que la ocupación hospitalaria llegue otra vez al 60 por ciento, se establecerán restricciones para disminuir la movilidad y mantener el equilibrio entre el cuidado de la salud y la reactivación económica.

De la misma manera se aprobó ajustar a 150 el aforo máximo por servicio en las ceremonias religiosas.

No obstante, el número de personas permitido en cada inmueble continúa sujeto a los metros cuadrados que haya donde se realice la actividad, es decir, se permite hasta un máximo de 150 personas, siempre y cuando puedan mantener la distancia de 1.5 metros entre cada una.

Además se acordó reforzar los operativos de los Vigilantes de la Salud en todos los giros que ya están operando, con el fin de evitar que se relajen los protocolos preventivos sanitarios.

Añadió que desde el inicio de su operación, el Centro de Recuperación COVID-19 en el CRIT, ha recibido un total de 105 pacientes, de los cuales 77 ya fueron dados de alta de manera satisfactoria.

Por otro lado el Call Center ha realizado 3 mil 253 llamadas, 2 mil 635 llamadas de seguimiento, así como 248 posibles donadores de plasma.