Restablecen horarios de bares y restaurant-bar en Región Sur de Coahuila

El Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste informó que debido a que la ocupación hospitalaria por Coronavirus en la región está en el 38 por ciento, se ha aprobado restablecer el horario habitual de los giros bares y restaurantes-bares durante el sábado.

Fue el pasado 16 de agosto que debido al aumento de casos COVID-19, se acordó el recorte de horario en los negocios de este giro para los días sábados, mientras que los domingos no habría autorización para operar.

No fue sino hasta los últimos días que se dio a conocer que se restablecerían los horarios para el día sábado, no obstante, la restricción de no abrir en domingo, se mantendría en pie.