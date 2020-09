VIRAL: Mujer organiza fiesta para exponer la \'infidelidad\' entre su novio y amiga

La presunta infidelidad entre la pareja de una mujer y su mejor amiga, se ha vuelto viral en redes sociales gracias a que la 'víctima' organizó una fiesta en la que expuso el engaño de estos.

El material que ha sido difundido en redes sociales, muestra a una joven acompañada de otra y de quien dice ser su pareja, frente a un reducido número de invitados, mientras celebran su 'cumpleaños', mismo al que incluso los acompaña un cantante.

Al dirigir unas palabras a los invitados, la festejada agradece el apoyo que la han brindado su amiga y su novio, para segundos después pedirles a los asistentes que revisen las hojas pegadas tras sus asientos, las cuales poseen capturas de pantalla de conversaciones que revelarían la supuesta infidelidad.

"De verdad que yo me siento demasiado emocionada porque jamás en mi vida me imaginé que mi mejor amiga y mi novio y yo nos íbamos a llevar tan bien e íbamos a formar un equipo tan espectacular. Ellos me han apoyado en todos mis proyectos (...) Hoy quiero que vean unas palabras hermosas que he encontrado, que me han encantado y que me han hecho ver como el amor de nosotros es tan grande que el de ellos sobrepasa", dice la mujer antes de hablar sobre el 'engaño'.

Finalmente al verse expuestos, la amiga y el chico intentan hablar con la anfitriona pero ésta no se los permite y antes de que finalice el video se le ve irse para dejarlos 'disfrutar de la fiesta'.

El material en redes sociales ha generado diferentes reacciones entre internautas, así como también diversas opiniones, ya que algunos sugieren que se trata de un montaje.