Hombre fallece por consumir varios paquetes de dulces de regaliz negro

Un trabajador de construcción de Massachusetts falleció de un paro cardíaco provocado por su excesivo consumo de regaliz negro, pues el sujeto de 54 años tenía una dieta que consistía en alimentarse diariamente de varios paquetes de dulces de confitería basados en este ingrediente.

Según los médicos que exponen el caso en la revista especializada The New England Journal of Medicine, el hombre fue ingresado a un hospital 30 minutos después de perder el conocimiento mientras almorzaba en un restaurante.

Se descubrió que sus niveles de potasio eran muy bajos y esto había propiciado anomalías en su ritmo cardíaco y otros problemas relacionados. Falleció 32 horas después.

Sus familiares insistieron que el hombre no presentó antecedentes como dolor torácico, insuficiencia cardíaca o arritmia, pero sí recalcaron que durante las tres semanas previas a su muerte, tomó la costumbre de comer "uno o dos paquetes grandes de caramelos blandos de regaliz negro diariamente”.

El regaliz puede causar presión arterial alta, explica Neel Butala, cardiólogo del Hospital General de Massachusetts y uno de los médicos en el caso. Las raíces de la planta 'Glycyrrhiza glabra', comúnmente conocida como regaliz, se usan como ingrediente en confitería, bebidas y dulces. Tienen propiedades benéficas para la salud e incluso pueden aliviar problemas digestivos y proteger al hígado de sustancias tóxicas. No obstante, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos advierte de los peligros de su consumo de grandes cantidades. Personas de más de 40 años que consumen al menos 2 onzas (unos 56 gramos) de regaliz negro diario durante dos semanas, pueden terminar con un ritmo cardíaco irregular o arritmia, ejemplifican.