Las palabras tienen palabra

Hoy le hablaré de esas palabras que preferimos adoptar de otros idiomas en lugar de usar nuestras propias palabras. Me refiero a los extranjerismos, de los que ya le he hablado en otras ocasiones y usted ya sabrá que no estoy en contra de ellos, ¡para nada! De hecho, pienso que algunos de ellos expresan o describen de la mejor manera posible a alguna cosa, que si utilizamos el equivalente en español no se entiende igual.

Lo que sí es necesario es que, al usar los extranjerismos incorporados al español, a veces hay que hacerles algunas modificaciones en su grafía, es decir, en su manera de escribirse y además deben seguir las reglas ortográficas del español. Está la palabra tráiler, que es un vocablo tomado del inglés. Al incorporarse al español se debe escribir exactamente igual, bueno, casi porque como es una palabra grave o llana terminada en erre, entonces debe llevar tilde, o sea, lo que comúnmente llamamos acento y debe llevarlo en la ‘a’. Desde el punto de vista ortográfico, hay que considerarla equivalente a “cráter”Ahora que, si pluralizamos el tráiler la palabra se convierte en tráileres y también debe llevar acento, porque ya en plural pertenece al reino de las esdrújulas, palabras que se acentúan en la antepenúltima sílaba. El slogan es un lema, una frase breve y original que sirve para dar pie a un anuncio o a toda una campaña de publicidad. La palabra slogan ya ha sido incorporada a nuestro idioma como “eslogan”, que es como se pronuncia en español. ¿Y el acento? No lleva, porque es una palabra grave o llana terminada en ene y la regla dice que “las palabras graves o llanas, cuyo énfasis está en la penúltima sílaba, cuando terminan en ‘n’, ‘s’, o vocal, no deben acentuarse gráficamente”. En el caso de otras palabras, estamos tan acostumbrados a verlas en inglés, que en español las escribimos de manera incorrecta. Por ejemplo, la palabra “fólder”, que en el diccionario de la Lengua Española está considerada como una carpeta, aunque yo lo entiendo como un legajo. En español, la palabra fólder ortográficamente es similar a cráter y a tráiler y por lo tanto debe acentuarse siempre, sin lugar a duda. Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected] Twitter: @donjuanrecaredo. ME PREGUNTA: Félix Martínez: El significado de la palabra explayar. LE RESPONDO: Explayar o explayarse es extenderse, ampliarse, explicarse mejor o confesar algo muy personal. LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Se llama insurrectos a los vencidos. Los victoriosos jamás son insurrectos. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste