Como cada día, este jueves el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador encabezó su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

En el acto, el mandatario fue cuestionado sobre el conflicto del agua y la presa La Boquilla en Chihuahua, sobre lo que consideró que "hay cuestiones políticas; el gobernador piensa más en las elecciones y no en cumplir compromisos del agua".

En ese sentido, acusó que hay "conspiración del PAN", esto tras la denuncia de Javier Corral sobre la salida de la Federación de las mesas de seguridad estatales.

Por tanto, López Obrador adelantó que habrá cambios en la Conagua, pues "estaba tomada por el PAN".

En otro tema, se le preguntó al mandatario sobre el amago de la Alianza Federalista de que, o se destinan mayores recursos económicos a los estados o se recurre a la vía jurídica en contra de la Federación, según dijeron los 10 gobernadores que buscan mayor presupuesto para 2021.

Al respecto, López Obrador aseguró que su gobierno no va a dejar de entregar las participaciones federales a los estados y que están al corriente con los recursos.

"Estamos al día, no les debemos nada, nada absolutamente, y la indicación que tiene el secretario de Hacienda es que, sin distinción de partidos, de simpatías, acercamientos o la oposición, se entregue en tiempo y en forma el monto que por derecho le corresponde a los estados y esto se ha cumplido", aseveró el Ejecutivo federal.

Asimismo, señaló a los gobernadores de la Alianza Federalista que "si no les alcanza, ellos tienen que buscar la forma de ahorrar, que no haya corrupción, que no haya derroche ni gastos superfluos", pues se mantendrá el paquete económico presupuestado para 2021.

"No les quitamos nada a los gobiernos estatales", reiteró López Obrador, asegurando que se cumple con lo establecido en la Constitución y la Ley de Coordinación Fiscal, y advirtiendo además que "si esto se quiere utilizar con propósitos políticos o electorales, eso es otro asunto. (Los gobernadores) están en su derecho, pero cada vez que planteen este tipo de demandas, pues voy a estar informándole al pueblo".