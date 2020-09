Extitular del Indep denuncia robo de 'lo robado'

El extitular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Jaime Cárdenas Gracia, advirtió que su lealtad con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobierno federal no era ciega, sino reflexiva, y que ahí fue donde seguramente comenzaron los problemas.

"Es como en una relación de amistad o de pareja. Cada una de las partes de esa relación tiene expectativas sobre la otra parte. Yo creo que la expectativa que tenía respecto a la relación con el presidente, el Gobierno federal y sus colaboradores más cercanos era que me iban a escuchar, que iba a poder matizar y exponer puntos de vista. Desde luego que lo pude hacer", señaló el exfuncionario.

"Y ellos esperaban seguramente de mí una lealtad, que por supuesto la realicé, fui leal con ellos, soy leal con ellos, pero mi lealtad no era ciega, sino una lealtad reflexiva. Yo creo que ahí empezaron los problemas. Yo exponía dudas, puntos de vista, tanto a los colaboradores cercanos al presidente como al presidente mismo y creo que esas dudas o comentarios que yo hacía no siempre gustaban".

Tras presentar su renuncia al cargo, en entrevista con el periodista Ricardo Rocha en "Detrás de la Noticia", explicó los motivos.

Dijo que, como abogado, insistía en procedimientos administrativos, en cumplimiento de normas administrativas, y a veces eso se veía como un obstáculo para la toma de decisiones y para conseguir los resultados.

Respecto a las irregularidades que encontró en el instituto, Cárdenas Gracia señaló que faltó más rigor en la institución en los últimos años y que él encontró actos y hechos de corrupción, algunos mayores y otros menores, pero los más escandalosos son la manipulación de joyas.

El presidente López Obrador afirmó que la renuncia de Jaime Cárdenas al Indep fue por miedo y falta de ganas para combatir la corrupción en esa institución, lo cual equiparó como la lucha de David contra Goliat, porque es "un animal de buen tamaño".

El titular del Ejecutivo indicó que de ese tamaño será el reto para Jaime Prieto, sucesor de Cárdenas, porque se tiene que limpiar de corrupción ese organismo.

"Era lo que tenía que hacer Jaime [Cárdenas], pero no le entró. Ayer [martes] hablábamos que para ser servidor en un proceso de transformación se necesitan ganas, convicciones y arrojo, y no rendirnos. Ayer dije que el que se aflige se afloja, ni modo que enfrentemos un problema y nos dé depresión, nos inmovilicemos y no hagamos nada".

"¿Falta de ganas o miedo?", se le preguntó al mandatario. "Las dos cosas. Está de buen tamaño el animal; pero esta es la lucha de David contra Goliat, pero es una transformación. No son tamalitos de chipilín, por eso les decía que es parte de la crisis, porque es una decadencia; el neoliberalismo trastornó todo".