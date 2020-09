Paco Ignacio Taibo II narra la historia de jóvenes que retaron a los nazis

Hace ocho años, Paco Ignacio Taibo II se encontró ante la historia de un grupo de jóvenes judíos liderados por Mordejái Anilevich y asentados el el gueto de Varsovia, quienes se prepararon para dar la batalla de su vida ante las tropas nazis. La historia es narrada en su reciente libro: Sabemos cómo vamos a morir, publicado por la editorial Planeta.

"Cuando sus compañeros en el exterior de Varsovia, en las guerrillas que estaban en las montañas, le dicen a la Organización Judía de Combate (ZOB) que salgan, que usen la red cloacal del gueto para sumarse a las guerrillas. Mordejái Anilevich reúne a su gente y contesta en una carta a los del exterior: 'Hasta ahora los judíos sabemos que vamos a morir, pero por primera vez ahora sabemos cómo'".

Al leer dicha frase, Taibo II se conmovió, pues aquel pasaje rompía con la imagen que se tiene sobre de que seis millones de judíos "fueron llevados al matadero" sin oponer ningún tipo de resistencia durante el Holocausto.

Así, el escritor e historiador mexicano comenzó a buscar datos sobre la insurrección en el gueto de Varsovia. A través de estos ocho años, la información comenzó a reunirse en el pensamiento de Taibo II para así realizar la reconstrucción de los hechos.

En febrero pasado, el mexicano se dio a la tarea de teclear la historia. Indica que la escritura fue rápida pero inspiradora y emotiva.

"Mientras la estaba escribiendo en las noches de estos días duros y bajo la tensión de la etapa del Covid y del encierro casero en el que vivía, me conmovía profundamente. Había días en que se me salían las lágrimas cuando estaba contando la historia y peleándome contra la información que iba amarrando".

En el curso de la redacción, Taibo II se cuestionaba dónde se había metido, pero al mismo tiempo se respondía: "Es una historia que tienes que contarla. Hay libros que te dicen 'cuéntame' y otros que a los que tú les dices 'si no te cuento me voy a morir'. Este libro me causó esa sensación".

El autor afirma que la historia representa "un acto de verdadero heroísmo", pues 200 jóvenes judíos resistieron contra millares de miembros de las SS que estaban equipados con tanques, aviones y artillería en el gueto de Varsovia.

Paco Ignacio Taibo II comenta que, si bien hay materiales como la novela Mila 18 de Leon Uris (que lleva el nombre de la calle donde estaba asentada la ZOB en Varsovia) o algunas películas, este pasaje de la historia no ha impactado en la literatura como debería.

"No fue fácil encontrar fuentes directas. Cuando estuve en Polonia, en Varsovia a raíz de una feria del libro, me descolgué hasta el lugar donde está la tumba de Mordejái Anilevich. Y la sensación era de '¡híjole, no dejaron nada!' Porque al final de la insurrección, los alemanes, después de haber asesinado a todos los judíos que quedaban dentro del gueto y haber destruido a los que combatieron (sólo pocos escaparon), arrasaron: volaron la sinagoga, metieron buldóceres y arrasaron para desaparecer la ofensa que significaba que, estos supuestos judíos desarmados se hayan atrevido a retarlos en la manera en que lo hicieron".

La redacción de Sabemos cómo vamos a morir se traslada del júbilo y la esperanza de una resistencia, al horror de una matanza gradual que terminaba en los trenes que partían rumbo al campo de exterminio de Treblinka. Por eso su preocupación en que el público joven conozca la historia de Mordejái Anilevich y la ZOB, para que así cuestiones su propia existencia y encuentre una respuesta escondida en las páginas del libro.

"Mi ilusión es que este libro llegue a un adolescente mexicano inteligente y que diga: 'Bueno, nos hemos estado preguntando de dónde venimos y quiénes somos, pues creo que también venimos de esto'", concluyó el también director del Fondo de Cultura Económica (FCE).