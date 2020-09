Denuncia a su madre ante Fiscalía de CDMX por correrlo de la casa

Un hombre de 30 años de edad denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), a su madre y a una tía por "agresión y hostigamiento". El agraviado, identificado como Christian Uriel "N", dijo a las autoridades que se "ofendió" porque su mamá lo corrió de la casa.

Al momento de dialogar con la progenitora, esta dijo que su hijo presuntamente era un "nini", que no estudia ni trabaja, y no lo aguantó más. Durante la cuarentena ocasionada por el virus del Covid "no se levantó del sillón", pedía que todo le sirvieran en ese lugar y se la pasó "jugando videojuegos". Luego de eso y una vez que la ciudad se reactivó, la señora cuenta que le pidió que considerara trabajar y así la ayudara con los gastos, pero el sujeto no quiso y siguió con ese ritmo de vida.

Consta en la careta de investigación, FIIZP/IZP-9/UI-1S/D/0720/09-2020, que la mujer pidió ayuda a una familiar y entre las dos acudieron a la vivienda ubicada en la colonia La Polvorilla, de la delegación Iztapalapa. Le echaron agua fría a él y a su sillón, luego lo agarraron a escobazos hasta que lo expulsaron del domicilio. El joven, Christian Uriel, fue entonces con el Ministerio Público a pedir ayuda, pues quería regresar a su casa.