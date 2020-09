Invitan a consumir gorditas de abuelita al exterior de SIMAS Torreón

Este miércoles por medio de Facebook, el usuario lagunero Isaac Braham creó una publicación para invitar a sus amigos a consumir las gorditas de una abuelita al exterior del edificio de SIMAS en el bulevar Independencia de Torreón.

"Son una reverenda delicia gourmet", escribió sobre los guisos de la mujer.

De acuerdo a su post, su decisión de compartirlo fue porque a pesar de su avanzada edad, la mujer continúa laborando en su 'local' sola y ante la contingencia del COVID-19.

"Amigos...Me imagino que han venido a pagar el recibo de agua a SIMAS del blvd. Independencia!, pues bueno....Cuando salgan de su lado derecho van a ver un pequeño puesto de gorditas atendido por esta tierna señora (no sé qué tan tierna sea a decir verdad, porque pues ni la conozco edá) pero bueno, el punto es...Que a mi si me dió ternura verla a pesar de su avanzada edad trabajando duro y solita, y les digo algo! Los guisos que esta señora cocina son una reverenda delicia gourmet!...Si quieren desayunar rico un dia y revivir ese pasado y el sazón de cuando uno iba a desayunar a la casa de la abuela ( en mi caso pues) vayan! No lo piensen! Ustedes saben que yo no como cualquier cosa (y mi album de fotos “Munchies Crunchies” me respalda) haha...Saludos y bonito dia a todos!", escribió.

Entre los comentarios destacó que la mujer tiene años en ese mismo lugar, confirmando lo ricas que están sus gorditas.