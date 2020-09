VIDEO: Padre recibe balazo en la pierna al proteger a sus hijos durante tiroteo

De acuerdo a la policía neoyorkina, los hechos trascendieron la tarde del lunes en el concesionario ubicado en la localidad de Eastchester, en el Bronx, donde tres sujetos encapuchados abrieron fuego contra el lugar disparando 14 veces.

Tal como se observa en las imágenes que han sido difundidas en la red, al percatarse del ataque el hombre inmediatamente cubre con su cuerpo a los menores que se encontraban junto con él sentados en un sillón de la recepción del negocio.

Según informó el Departamento de Policía de Nueva York, los menores no resultaron heridos, sin embargo, el hombre terminó con una lesión en su muslo derecho al recibir el impacto de una bala en éste, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

Asimismo se reporta que el padre de familia se encuentra estable de salud.

Por medio de Twitter, el Departamento de Policía de Nueva York difundió las imágenes del ataque con la finalidad de ubicar a los tres sujetos responsables del ataque, los cuales se dieron a la fuga.

WANTED for ASSAULT: On 9/21/20 at approx 7:20 PM, inside of 4077 Boston Rd in the Bronx, 3 suspects fired multiple shots at a male who then returned fire, striking a male bystander who was attempting to shield his 3 kids. Any info, call or DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/0CMcWsXt1m