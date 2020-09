Fans de películas de terror están ‘mejor preparados’ para la pandemia

Un estudio de la Escuela de Comunicación y Cultura de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, en colaboración con la Universidad de Chicago y la Universidad Estatal de Pensilvania, en Estados Unidos, reveló que las personas que suelen ver películas de terror están más “acostumbradas a vivir fenómenos ficticios aterradores“, lo que en el caso de la pandemia por el coronavirus, los lleva a tener niveles de estrés más bajos.

La idea es que las personas han visto tantas películas sobre situaciones aterradoras, que están mejor preparadas emocional y psicológicamente para vivir experiencias estresantes, como lo es la pandemia.

“El horror desde la ficción permite que las audiencias practiquen cómo lidiar con emociones negativas en situaciones de no peligro… esto puede ayudar a los individuos a crear estrategias para lidiar con el miedo“, explica el estudio, que consistió en trabajar con 300 participantes a quienes se les preguntó sobre el tipo de películas y series que más les gustan, si han visto películas relacionadas con la pandemia y otras preguntas sobre su estado emocional actual, por ejemplo si se han sentido deprimidos o al contrario, si se sienten optimistas sobre el futuro.

También se les sometió al Morbid Curiosity Scale, que sirve para detectar qué tanto está una persona interesada en cosas desagradables, de violenta, de origen sobrenatural o demás. Por ejemplo, su percepción y sentir respecto a los siguientes enunciados: ‘Si viviera en la Europa Medieval, estaría interesado en ir a una ejecución pública’, ‘Mi parte favorita de una serie sobre crímenes es saber cómo es que el asesino lo hizo’ o ‘Estoy [email protected] en saber cómo es que se hacen las amputaciones’.

“Los fanáticos de las películas de terror exhibieron una mayor resiliencia durante la pandemia, y los fanáticos de las películas sobre invasiones alienígenas, apocalípticas o de zombis también una mayor preparación. También descubrimos que el rasgo de la ‘curiosidad mórbida’ estaba asociado con una resiliencia positiva y con el interés en películas pandémicas durante la pandemia”, concluye el estudio, titulado ‘Pandemic Practice: Horror Fans and Morbidly Curious Individuals Are More Psychologically Resilient During the COVID-19 Pandemic’ (Práctica pandémica: los fanáticos del terror y las personas con curiosidad mórbida son más resistentes psicológicamente durante la pandemia de COVID-19).

Los resultados igualmente indican que estas personas han tenido experiencias más positivas en la pandemia, porque están dispuestas a aprender, ya que la ficción les ha otorgado información para moldear qué hacer en caso de que escenarios parecidos a las películas, se conviertan en realidad. “La ficción de terror permite a las personas experimentar con seguridad emociones como el miedo que generalmente se experimentan como una respuesta negativa. Al provocar miedo en un entorno seguro con pocas o ninguna consecuencia real, la ficción presenta una oportunidad para que el público perfeccione sus habilidades de regulación emocional”, explican los autores del estudio.