Nuestros subagentes nos reportan que, sin "echar las campanas al vuelo", al "góber" rijoso y epidemiólogo de la provincia separatista de Coahuila, Miguel Riquelme, también le dio por ponerse en modo "yo tengo otras cifras", y se la pasa presumiendo, cada que tiene oportunidad, su estrategia en el manejo de la fastidiosa pandemia de coronavirus en Coahuila. Y es que, a decir del flamante secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, aunque parezca difícil de creer, los contagios en la provincia han disminuido; de ahí que bajó considerablemente la cantidad de camas ocupadas. Al presidir la reunión del Subcomité Regional COVID-19 en La Laguna, el gobernador se desvivió en elogios a los ciudadanos por su buen comportamiento en las pasadas fiestas patrias (salvo los destapados que estuvieron en las pachangas clandestinas), y sin bajar la guardia dio luz verde para que se siga analizando la reapertura de diversas actividades.

Hay que recordar que ahí vienen las desangeladas y grises elecciones para renovar el "honorable" Congreso de Coahuila. Pero, bueno, el inquilino del Palacio Rosa también aprovechó para lanzar sendos dardos envenenados al llamado "zar" mexicano del COVID, Hugo López-Gatell, quien puso a temblar hasta los indicadores de la bolsa con las declaraciones con las que auguró un nuevo confinamiento para los próximos meses. Por lo que don Miguel no perdió la oportunidad de decirle que no más "no le atina a ninguna", aunque aseguró que tampoco está al pendiente de que le reconozcan "la alentadora baja de casos COVID en Coahuila". Y defendió la estrategia sanitaria que aplican "con las uñas", porque de la Federación no ha recibido ni las buenas intenciones.

Y con la esperanza de que no le vayan a cobrar las críticas al jefazo de la salud, López-Gatell, el "góber" Riquelme estará en la capirucha del esmog para la "encerrona" junto con sus compañeros rijosos de la Alianza Federalista; piensan torturar con las peticiones de cada mandatario a los integrantes de la 4T designados para escuchar la lloradera por la afectación que tendrá en el Presupuesto 2021 y las consecuencias sociales del recorte en cada entidad. Con base en una disección de cada entidad, los diez Estados que integran el bloque, incluyendo Coahuila y Durango, darán a conocer su postura ante el Paquete Económico del año entrante. Y es que, a decir de los subagentes, a Coahuila ya es el segundo año que le aplican recortes al Fondo Minero, los Fondos Metro, los programas de Apoyo al Campo y la desaparición de recursos para carreteras, o sea, las economías de Coahuila y Durango van de mal en peor. Los rijosos mandatarios estarán de paseo… Perdón, de gira, por lo menos durante dos días, porque también se entrevistarán con los representantes de los coordinadores parlamentarios en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, para saber si harán algo o seguirán cobrando mientras evitan la fatiga haciendo oposición y mejor justifican a la Cuarta Transformación.

***

Desde la región Centro y Carbonífera nos llegan los reportes desesperados de nuestros subagentes que antes eran fieles seguidores del "preciso" Andrés Manuel López Obrador y ahora están más que arrepentidos. A decir de los subagentes, cada vez son más los reclamos de quien le increpa al presidente que la venganza contra un personaje no puede estar por encima de los empleos y la suerte de cientos de familias en la provincia y las empresas proveedoras que ven los últimos meses de este complicado año sumidos en una crisis económica que avanza. Los que esperaban una declaratoria de Emergencia Económica para esas zonas de quedaron como el chinito, "no más milando"; e incluso creen que la región seguirá de rehén mientras no le paguen los 200 millones de dólares de supuesto sobreprecio en la venta de la planta de fertilizantes a Pemex. Y para completarla de acabar, los habitantes de la sufrida capital del acero ven en riesgo la posible asociación de AHMSA con el grupo Villacero, incluso con las otras dos firmas que alzaron la mano interesadas en una negociación. Entre la pandemia y el pleito del presidente López Obrador con Alonso Ancira, no tiene pa cuándo acabar; ni siquiera la famosa reunión de los legisladores coahuilenses con el encargado de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, en Monterrey sirvió de algo para el desolador panorama de Monclova.

***

El que dicen que ya tranquilamente comparte el poder, y anda con un cambio de humor que ni con terapia, es el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño. Incluso cambió de actitud con el gobernador de Coahuila; ahora hasta le reconoce los logros en el combate a la pandemia. Nuestros subagentes, disfrazados de costosa decoración chafa de la presidencia municipal, nos reportan que incluso ya le dio "instrucciones" a su gente para que se pongan a trabajar con los empresarios y le ofrezcan más vigilancia a la ciudad; incluso la incómoda prensa está sorprendida de que don Jorge ya no explota un día sí y otro también contra lo que le represente críticas o señalamientos. Y es que, según nuestros subagentes, que toman refresco de cola en el séptimo piso, nos reportan que anda entusiasmado y hasta le hace "ufffff" viviendo sus últimos meses como mandamás, ya que parte de la chamba se la empezó a hacer el becado… Perdón, legislador Marcelo Torres, quien ya prácticamente despacha en una oficina adjunta, y acuerdan las reuniones de seguridad y otros temas municipales. Como supuestamente en Torreón no se aspira a una segunda reelección, sino a una diputación federal por la vía fácil... Digo, pluri, habrá que ver cómo se va moviendo el eterno candidato Guillermo Anaya, quien cada vez que aparece logra bajarle más bonos a lo que queda de Acción Nacional.

***

Los que andan de "vivillos" son los suspirantes a la tan peleada silla de la presidencia nacional de Morena, y aprovechan la coyuntura de las elecciones en Coahuila para venir a "promoverse" y de paso apoyar a los perdidos candidatos de su partido que sueñan con una curul en el Congreso local. La "pasarela" de grillos de la 4T se ha dado hasta en el puente patrio y, alejados del discurso de austeridad de su "gran tlatoani" Andrés Manuel López Obrador, han seleccionado los mejores restaurantes de la región para realizar sus ruedas de prensa. Como el caso de Donaji Alba Arroyo, quien, de acuerdo a su vocera, la diputada federal Miroslava Sánchez, buscó un restaurante famoso por los polacos codiciado por su buffet, pero como el establecimiento es reducido les negaron realizar ahí su conferencia, por lo que decidieron otro espacio cerca de la Colón. A quien sí no le importan las críticas y por ello ha tenido fama nacional es el novel político Gibrán Ramírez, quien seleccionó un restaurante "fifí" de cortes finos para dar a conocer su interés por la Secretaría General del partido de moda; incluso solicitó licencia sin goce de sueldo a su puesto como secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). Recuerde usted que el Instituto Mexicano del inSeguro Social se ha convertido en la caja chica para la justificación de puestos para los "aplaudidores"; si no, pregúntenle al carismático y desocupado Antonio Attolini, quien es "coordinador técnico de Vinculación Internacional" de esta dependencia de salud. Aunque resulte difícil de creer, el puesto existe y su salario es bastante apetecible, más en tiempos de crisis pospandemia.