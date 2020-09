Vibremospositivo

NEGOCIOS Y COMPROMISO.

En nuestro día 101, nos acompañó nuestra querida amiga, la terapeuta holística uruguaya Adriana Rodríguez, quien nos compartió lo importante de estar presentes y aprender a respirar de forma consciente.

Nuestro gran invitado fue mi gran amigo René Padilla, mexicano, coach de Engage & Grow quien nos habló de negocios y compromiso de los colaboradores.

René nos cuenta que la mayoría de las personas no están comprometidas en las organizaciones, van y cumplen con su trabajo para tener un sustento, pero en realidad no les gusta su trabajo o no se encuentran motivados.

René los divide en tres grupos las personas en verde, que son los altamente comprometidos, los que tienen ganas, los amarillos que son los que cumplen y se van, y no quieren que se les exija nada más, no dan la milla extra y los rojos que están en contra de la empresa, que ojalá que nada funcione, ¿con cuál te identificas?

René nos habló sobre los líderes. Hay personas que tienen mentalidad fija, que no le gustan los retos, los obstáculos y la alimentación. En cambio, hay líderes que tienen mentalidad de crecimiento, que piensa que los obstáculos, retos son para crecer y en general estos son los que son líderes.

Lo bueno es que la mentalidad fija se puede cambiar y todos pueden ser líderes, que son personas que se mantienen al frente, tienen claridad y apoyan a su equipo.

René nos deja un tip para las empresas, nos dice que se realicen conversaciones entre todos los colaboradores de la empresa, conversaciones personales, ya que hay muchos colaboradores que no se conocen entre sí y así se crea una conexión entre ellos más profunda.

Y también hacer un reconocimiento a los colaboradores. La gente necesita saber que está haciendo bien las cosas.

Hay que preocuparse por las personas, así ellas se van a preocupar por el negocio. El ser un mejor líder se trabaja saliendo de la zona de confort.

Gracias, René, por compartir tu conocimiento, tu experiencia y sobre todo tu sensibilidad personal para enfocarlo en los negocios y las empresas. Sin duda, necesitamos líderes que se permiten ser vulnerables y sentir para lograr objetivos de alto impacto.

