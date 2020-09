Las palabras tienen la palabra

NO SE NECESITA PREVIA CITA

Una maestra, en una feria del libro, una vez me comentó: "fíjese que yo tengo muy buena ortografía". Por supuesto que no le dije nada a la dama para no enfadarla, pero me quedé con ganas de decirle que lo que me dijo es un pleonasmo.

Si vemos las raíces de la palabra, ortografía es "la manera correcta de escribir". Entonces decir: "Yo tengo buena ortografía" es como decir: "yo tengo una buena manera de escribir correctamente" y el escribir correctamente ya de por sí es bueno, por lo tanto no hay necesidad de ponerle calificativo.

Así se va uno por la vida, dando información de más y gastando muchas palabras en forma de pleonasmos y ni siquiera nos damos cuenta. Ayer me comuniqué al consultorio de mi dentista y la asistente me dijo, muy cortésmente, que si era necesario hacer una cita previa para que me atiendan. Pues sí, porque las citas siempre tienen que ser previas, si no, imagínese que hiciéramos una cita para un día que ya pasó, ¿cómo sería eso? Si todas las citas tienen que hacerse previamente, decir "cita previa" es un pleonasmo. Con decir "hacer cita" es suficiente, ¿no cree?

En el diccionario de la Academia dice que una divisa es una moneda extranjera en relación con la de nuestro país. O sea que todas las divisas son extranjeras, por lo tanto, si decimos que necesitamos "divisa extranjera", ahí el adjetivo sale sobrando.

Todos los funcionarios son públicos, así como el erario. Entonces ¿está bien agregarle en ambos casos el adjetivo "público"? Claro que no, porque no se necesita y estamos usando palabras de más.

Es el mismo caso con: circuito cerrado, accidente fortuito, avanzar hacia adelante, copia exacta, humedecer con agua, hielo frío, hecho real, lapso de tiempo, lápiz para escribir, mentira falsa y muchos otros.

Incluso "medio ambiente" es considerado como un pleonasmo, pero la Real Academia Española acepta la palabra compuesta: medioambiente y la define así: "Conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA: Miriam Galindo: ¿Se puede decir "lo compré en la tienda 'de por' tu casa"?

LE RESPONDO: No, esa expresión es incorrecta. Podría decir: "Lo compré en la tienda que está cerca de tu casa" o algo parecido.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Si a los cultos se les confiara dar aliento a los idiomas, todavía estaríamos hablando en latín.