Rivero ve mejoría en el nivel de los Guerreros

- Con una mayor tranquilidad por lograr regresar a la senda de la victoria, los Guerreros del Santos Laguna retomaron ayer su preparación en Territorio Santos Modelo, realizando un entrenamiento matutino, bajo las órdenes de Guillermo Almada.

El plantel Albiverde tuvo un día de descanso tras regresar de tierras mexiquenses y ayer volvieron a reportar en su cuartel general, sin bajar la guardia, aún y que no jugarán durante el próximo fin de semana, ya que tenían programado su partido ante los Xolos de Tijuana, escuadra que se vio obligada a postergar sus compromisos, debido a un brote masivo de COVID-19 entre sus jugadores y cuerpo técnico. Los Guerreros entrenarán durante las mañanas en Territorio Santos Modelo, hasta el próximo sábado, tomando otro día de descanso el domingo, según las cargas de trabajo programadas por Almada, quien tiene amplia experiencia en el tema.

De manera remota, el delantero Octavio Rivero atendió ayer a los representantes de los medios de comunicación, para compartir su sentir en torno a la actualidad santista, admitiendo que no hay margen de error, si desean ingresar a la liguilla: "hemos venido mejorando mucho en los últimos partidos. En los anteriores no entraba la pelota por distintas circunstancias, hoy en día, hemos tenido una mejoría importante en el juego, en carácter, en personalidad. Creo que ir a ganarle a Toluca, una cancha difícil por la altura, por el equipo que es, un gran equipo, tenemos que seguir por esta senda, seguir mejorando en esta semana larga de trabajo y prepararnos para lo que viene, que va a ser lo más lindo. Hoy estamos en puestos de liguilla y no podemos perder eso, somos conscientes del momento en el que estamos, el que vivimos y no podemos perder puntos. Estamos con toda la mentalidad y con toda la fe de que podemos hacer las cosas bien", aseguró.

El uruguayo consideró que si algo bueno se puede sacar de la larga pausa que viene para Santos, es la posibilidad de recuperar a jugadores que aquejaban lesiones: "creo que eso es muy importante también, tener a todo el equipo completo, por ahí nos va a dar el tiempo para recuperarlos, y que puedan estar bien con nosotros y puedan ser parte del equipo. Obviamente que precisamos de todos, cuando estamos todos, el equipo se hace más fuerte. Nos corta un poco el ritmo de partido pero hay que disimularlo con los entrenamientos y con todo lo que podamos hacer en la semana y con todas las cosas que podamos hacer para llegar al próximo partido".

Ser considerado para iniciar en la alineación de Guillermo Almada, ha nutrido nuevamente la confianza de Rivero, quien demostró su capacidad al marcar el segundo gol Albiverde frente al Toluca: "estoy contento. La verdad que desde que llegué he trabajado mucho y hoy en día me está tocando jugar, estoy muy contento de poder jugar, de poder ayudar al equipo. Sobre todo ahora que estamos empezando a estar ahí más arriba, creo que eso es lo más importante de todo. Hay que disfrutar de eso e ir mejorando paso a paso", adelantó.

Cuestionado sobre su sentir al jugar al lado de Julio Furch en la delantera santista, Rivero dijo: "la verdad es que me he sentido muy bien con Julio, él es un gran jugador. También cuando me tocó jugar con el Mudo, fue bastante bien, la verdad es espectacular jugar con los dos. Hemos hecho las cosas bien y se va a ir dando de a poco. El otro día ganamos un partido muy importante, dimos una muestra importante de lo que estamos buscando. Por ahí en este partido sí lo encontramos, con el juego, con las llegadas, con los goles, por ahí tenía que ser un poco más grande la diferencia, pero bueno, lo más importante es que ganamos, encontramos un buen juego, encontramos otra cara de lo que veníamos haciendo en los partidos de visitante. Creo que este va a ser un nuevo comienzo para todo lo que viene, estamos muy a tiempo de llegar en nuestro mejor momento a lo que viene en liguilla. Estamos muy contentos hoy en día y esperamos que podamos seguir así para pelear allá arriba, que es lo que más queremos".

Raúl Octavio lamentó que los Xolos de Tijuana estén atravesando problemas por cuestión del COVID-19, algo que a Santos ya le tocó vivir y superar: "creo que ahora les tocó a ellos, nosotros en nuestro momento también nos pasó, pero ellos tienen muchos casos y es complicado. Ojalá que no sean casos de gravedad. Es una semana larga, ganamos el juego el otro día. Ahora tenemos que prepararnos esta semana, entrenar duro, aprovechar para entrenar duro para lo que viene. Obviamente nos hubiera gustado jugar el fin de semana, pero sabemos que no se puede, así que trataremos de entrenar al máximo, simular esa falta de partido y estar al máximo para el próximo".

490 MINUTOS ha disputado Rivero con los Guerreros, durante el actual torneo.