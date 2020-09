Por pandemia, cierran locales del Mercado Donato Guerra

Al menos 10 de los 50 locales ubicados al interior del Mercado Donato Guerra de Lerdo han cerrado a consecuencia de la pandemia del COVID-19, que provocó que sus ventas se desplomaran.

Martín Castillo, líder de los comerciantes del mercado, informó que los cierres se trataron principalmente de comercios dedicados a la venta de ropa y otros más de abarrotes. Otros más solo abren una vez a la semana debido a las bajas ventas y también hay unos comerciantes que son personas de edad avanzada, por lo que se encuentran dentro de la población en riesgo.

En cuanto a la situación para el resto de los locatarios que se mantienen, dijo que a inicios de la contingencia por el COVID-19, es decir, desde el mes de marzo, las ventas cayeron hasta en un 80 por ciento para todos.

Tal situación se prolongó por lo menos los tres meses siguientes, que fue el tiempo que la ciudadanía se mantuvo en confinamiento para evitar casos del virus SARS-CoV-2.

Los que se vieron menos afectados, de acuerdo con Castillo, fueron los comerciantes dedicados a la venta de frutas y verduras, pues siempre tuvieron clientes.

Mientras que en locales como los dedicados a la comida y también las huaracherías, las ventas también bajaron y actualmente se encuentran en un 40 por ciento menos de años anteriores.

"Ya nos acostumbramos a esto, entonces ahorita no podemos estar guardando, con que salgamos con los gastos", dijo con tristeza el comerciante, quien se vio obligado a despedir a sus cuatro empleadas y hasta el momento no ha podido pedirles que regresen debido a que la situación no se ha regularizado.

A decir de Martín Castillo, es necesario que la autoridad aplique recursos para que se puedan recuperar los comercios, situación que ve complicada. "Yo le calculo que en lo que resta del año no se va a recuperar a comparación como estábamos", comentó resignado el represente de los locatarios del interior.