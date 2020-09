Revelación de género de bebé sale mal y termina disparando a su entrepierna

Las imágenes que se han vuelto virales en la red fueron registradas en el pueblo de East Longmeadow, en Massachusetts, EUA, durante el día 30 de agosto, cuando la pareja conformada por Tom Cressotti y su esposa Kristin, realizaron una celebración con algunos familiares y amigos con la intención de revelar el género de su futuro bebé. Detalla The Sun.

Sin embargo al accionar los fuegos artificiales que formaban parte de la celebración, uno de estos impactó contra la entrepierna de Tom al encontrarse el cañón orientado en sentido contrario, lo que provocó que cayera al suelo y terminara con los pantalones manchados de color azul.

En las imágenes se aprecia al hombre tirarse al suelo tras accionar los cañones junto a su esposa y su pequeña hija Ella.

Flare hits dad-to-be in the crotch at a gender reveal party pic.twitter.com/akfiTRRGXb