NUESTRO RECOMENDADO PARA ESCUCHAR

Es un pianista y compositor griego, quien reúne los géneros orquestal, instrumental y lírico en sus composiciones e interpretaciones.

Su música se ha descrito como de Nueva Era, aunque él prefiere llamarla “Instrumental Contemporánea”. Ha sido considerada con propiedades de Efecto Mozart.

Sus composiciones también incluyen baladas románticas. En 1992 publicó el álbum Dare to Dream, cuya canción Aria fue nominada para un Grammy y popularizada en un anuncio comercial de British Airways. También se utilizó su música en la película I Love You Perfect.

Su propuesta, de carácter instrumental y melódico es de tipo orquestal. Sus temas se han utilizado como bandas sonoras para el cine, la televisión, los torneos deportivos, el teatro y los Juegos Olímpicos.

Su mayor éxito comercial se produjo con la presentación de su álbum y vídeo, Yanni Live at the Acropolis, filmado el 25 de septiembre de 1993 en el Odeón de Herodes Ático, con 2000 años de antigüedad, en Atenas, y editado en 1994. El concierto, situado en un entorno arquitectónico protegido por las entidades culturales de este patrimonio milenario, fue autorizado de manera extraordinaria y exclusiva, debido a las implicaciones del sonido, por las autoridades griegas.

En el año 2000 grabó su duodécima producción, con el nombre de If I Could Tell You, volviendo a cautivar a su público con nuevos ritmos, influido por su última gira realizada por Asia oriental, resaltando composiciones como On Sacred Ground, Wishing Well y If I Could Tell You.

En el 2003 Yanni reapareció con su primer álbum de estilo lírico, llamado Ethnicity, con nuevos ritmos. Éste es su disco más variado en cuestión de cultura musical, ya que incluye instrumentos casi desconocidos para el público kitsch, como el diyiridú australiano.

En 2018, con motivo de celebrar el 25 aniversario del concierto en la Acropolis, el 16 de noviembre salió a la venta una edición de lujo del concierto llamada ‘25 Anniversary Live At The Acropolis Deluxe Edition’.

Soundtracks

1994 Hua qi Shao Lin.

1988 Heart of Midnight.