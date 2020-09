Descarta AMLO recurrir a endeudamiento por posible rebrote de COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó recurrir a endeudamiento en caso de que ocurra un rebrote en la pandemia de COVID-19 y un "rebrote" que afecte la economía.

Esto luego de que el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, señalara que el gobierno se guardó una carta del endeudamiento como una segunda línea de defensa en caso de que hubiera un rebrote del nuevo virus.

"No, descarto esa opción, esa posibilidad, tenemos finanzas públicas sanas no habría necesidad de endeudarnos, nos está ayudando también el que se está apreciando el peso", dijo el presidente López Obrador.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo expresó: "no creo que se presente un rebrote económico es decir de la crisis económica vamos hacia adelante, desde luego llevamos siete o cinco semanas con el peso apreciándose, entonces eso también influye en la disminución del monto de deuda (pública) por eso no veo ningún riesgo, no se advierte y toco madera que vaya a haber un rebrote en la pandemia".

En ese sentido, descartó que también se presente un "rebrote económico", es decir, una nueva crisis económica porque poco a poco, pero vamos saliendo.