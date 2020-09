Cocodrilo intenta comerse una tortuga; falla y hace el ridículo

El clip viral de unos segundos de duración deja ver al caimán intentando masticar a la tortuga varias veces, hasta que ésta escapa y poco a poco se aleja de un cocodrilo que ni intenta seguir persiguiéndola.

Un video que causa risa y burlas entre usuarios; las imágenes fueron captadas en Hilton Head Island, Carolina del Sur, Estados Unidos. Según la agencia RT, fueron publicadas inicialmente en 2017, en el canal de YouTube HomeShark.

Turtle said "see ya later alligator" pic.twitter.com/Db6945wZYD