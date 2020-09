LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Me acabo de encontrar a una amiga que, nada más me vio, y antes de preguntarme que cómo estaba, me "asaltó" con su duda: "Oye, hace rato me dijeron una palabra que nunca había escuchado. Mmmh, ¿cuál era? Ah sí, era "plañendo", ¿qué es eso?" "Hola amiga, qué gusto en saludarte, por cierto", le contesté y luego le aclaré, porque resultó que de casualidad me sabía la respuesta, que plañendo es el gerundio del verbo plañir, que quiere decir llorar, sollozar, gemir.

Así me preguntan muchas dudas sobre el lenguaje y de verdad que a mí me encanta, nada más que les digo que no esperen que me las sepa todas, porque el lenguaje es sumamente extenso y es imposible aprenderse todas las palabras. Además, mi memoria no es nada privilegiada, por lo que muchas de las palabras se me olvidan y tengo que buscarlas de nuevo.

Luego sucede que muchas palabras van cambiando, otras que se consideraban incorrectas, ahora son correctas y viceversa, así que hay que estar muy actualizados en este rollo del idioma. Por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo -serán unos tres o cuatro años- la palabra "desafortunadamente", que es un adverbio que significa "por desgracia" o "lamentablemente", no estaba en el diccionario de la Real Academia Española.

Así es, hasta hace poco los académicos insistían en que no debíamos de decir "desafortunadamente" y que en su lugar estaba el adverbio "infortunadamente", que significa prácticamente lo mismo. Por supuesto que la gente "no los peló" y siguió usando sin pena el "desafortunadamente"… afortunadamente digo yo, porque cuando la terquedad se apodera de los académicos y se rehúsan a aceptar una palabra que es usada mucho por el pueblo, creo que lo único que hacen es dificultar el desarrollo orgánico del lenguaje.

Por cierto, hace un momento usé el verbo "rehusar" y si pretendo reusar este verbo, es mejor que aclare las diferencias entre "rehusar" y "reusar". El verbo reusar, ya sabrá usted, significa "volver a usar" y si lo busca en el diccionario, ¿qué cree? Pues no lo va a encontrar, ¿por qué? Pues no le digo cómo son los académicos. Pero no importa, usted puede usar y reusar el verbo "reusar" sin culpa, nada más tiene que conjugarlo igual que "usar" pero añadiéndole el prefijo re- y listo. Eso sí, acuérdese de ponerle la tilde porque esa regla no nos la podemos saltar, así que se escribe: "yo reúso, tú reúsas, él reúsa, etcétera.

¡Ah! Y el verbo "rehusar" significa no querer o no aceptar algo, como el caso de los académicos cuando se ponen necios. Acuérdese también de la tilde al conjugar: yo rehúso, tú rehúsas… y así nos vamos. A menos de que sea argentino, entonces es "vos rehusás".

Y ahora, aunque me rehúse a aceptarlo, se termino mi espacio, por lo que me despido de usted.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA:

Juan Carlos Montero: ¿Es pudiéramos o podiéramos?

LE RESPONDO:

Lo correcto es "pudiéramos". Lo otro no existe.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos.